Due gemellini di tre anni si danno il bacio di addio Questa foto dei due gemellini di tre anni che si danno il primo bacio di addio, ha fatto il giro del web. Non si erano mai separati prima ma il destino a volte è davvero crudele. Ecco la loro storia

Una madre completamente sconvolta da una dura notizia condivide la fotografia dei suoi due gemelli che si preparano a separarsi per la prima volta nella loro vita, a causa di una terribile diagnosi di cancro. Alla piccola Fox Parkin di 3 anni è stata diagnosticata una leucemia promielocitica acuta (APL).

Questa condizione consiste in un raro tipo di tumore del sangue che attacca il sistema immunitario del paziente.

Nell’ottobre 2019, il bambino ha contratto quella che si pensava fosse una semplice tonsillite, ma i sintomi sono tornati e non è stato fino allo scorso Natale che i suoi genitori Holly e Tom Parkin hanno saputo il vero motivo della scarsa salute dal loro bambino .

«Hanno fatto gli esami del sangue, ma hanno detto che sarebbero passate alcune ore prima che i risultati fossero disponibili. Quindi, siamo tornati a casa per iniziare la cena di Natale e trascorrere del tempo, ma nel giro di un’ora il mio telefono stava squillando, erano i dottori a dirci di tornare in ospedale. Con la stessa rapidità con cui hanno chiamato, ho capito che non sarebbe andata bene”, ha ricordato Holly

In quel giorno, Fox aveva una conta delle cellule del sangue anormalmente bassa e ciò avrebbe richiesto una trasfusione. Quella notte la trascorse nell’unità di terapia per essere successivamente trasferito al Royal Children’s Hospital di Bristol, dove fecero una biopsia del midollo osseo.

Questo li ha aiutati a determinare esattamente quale tipo di cancro aveva. Fox ha una sorella gemella, Winter, dalla quale non si è mai separato e il bacio dell’immagine che è diventato virale si è verificato al momento dell’addio prima che il bambino lasciasse la sua casa nel Devon, in Inghilterra, per iniziare con il suo trattamento.

Come puoi immaginare, questi bambini hanno un legame incrollabile e sebbene Winter non sappia esattamente perché non riesce a vedere il suo fratellino, sa che sta lottando per migliorare. “Come previsto, la diagnosi ci ha spezzato il cuore. So che l’alternativa è peggio, ma è brutale dover affrontare il fatto che mio figlio sta ricevendo arsenico nel suo corpo. Nessun bambino dovrebbe affrontare questo”, ha detto Holly, 35 anni

In linea di principio, Fox ha ricevuto acido retinoico (ATRA) somministrato per via orale, prima di iniziare a ricevere triossido di arsenico per via endovenosa. Questo trattamento è stato efficace contro l’APL in quanto aiuta ad accelerare la morte delle cellule leucemiche e incoraggiare le normali cellule del sangue a svilupparsi correttamente.

“L’ha avuto per via endovenosa per due ore al giorno, cinque giorni di seguito, poi si è riposato. Ora devono somministrarglielo due volte a settimana per sette settimane “, ha detto Holly. Dopo aver ricevuto il farmaco per 7 settimane, Fox entrerà nella fase di consolidamento in cui il trattamento viene rafforzato per impedire il ritorno della malattia.

Il piccolo ha ancora molta strada da fare prima di sbarazzarsi della malattia, quindi i suoi genitori non smettono di sentirsi sconvolti dall’agonia che il loro piccolo sta attraversando.