Sono passati esattamente 2 mesi da quando della piccola Kata non si hanno più notizie. Purtroppo nonostante le indagini e le ricerche avviate da subito dalle forze dell’ordine, ancora oggi non si hanno notizie certe di dove si trova e soprattutto se sta bene.

I genitori in una nuova manifestazione, nella serata di giovedì 10 agosto, davanti alle telecamere, in lacrime hanno voluto fare un nuovo disperato appello. Hanno dichiarato:

Aiutateci a cercarla, lasciatela in pace, è solo una bambina. Noi soffriamo tanto come genitori, vi prego di lasciarla andare, una bambina non ha colpe. Non possiamo permettere e non possiamo accettare che una bimba sparisca nel nulla così.

Della piccola purtroppo nessuno ha notizie dallo scorso 10 giugno. Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini, dopo l’arresto dello zio e di altre tre persone, non è ancora emersa la verità.

Tutti dicono che non sanno dove sia finita, ma per le forze dell’ordine l’ipotesi è proprio quella che è stata rapita per una vendetta per una questione dei racket che gestivano gli affitti dell’hotel Astor, occupato abusivamente.

La misteriosa scomparsa della piccola Kata

Kata ha solamente 5 anni e risulta essere scomparsa dal pomeriggio del 10 giugno. La madre per andare a lavoro, aveva affidato lei ed il fratello minore ad uno zio, ma poco dopo esser rientrata si è resa conto che la figlia non c’era più.

Prima di denunciare l’accaduto ha atteso 4 lunghe ore. Gli agenti quando hanno capito la gravità della vicenda, hanno avviato tutte le ricerche del caso, ma al momento non ci sono informazioni utili che possano portare ad una svolta.

Le forze dell’ordine hanno ascoltato gli abitanti di quell’hotel abbandonato, hanno controllato le telecamere della zona ed hanno perlustrato l’albergo diverse volte. Tuttavia, Kata non si trova né viva, né deceduta. Tutti pregano in un lieto fine per lei.

Purtroppo ancora oggi non si hanno notizie della piccola, che ha solamente 5 anni. I genitori non hanno intenzione di arrendersi ed ogni volta, sperano che arrivi la bella notizia tanto attesa.