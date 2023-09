Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella notte scorsa tra le strade della Sardegna, più precisamente sulla provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso. Il bilancio è di due vittime, i due conducenti delle auto rimaste coinvolte in un tremendo frontale.

Credit: Vigili del Fuoco

Un risveglio amarissimo per gli abitanti della Sardegna e in particolare della zona del Sulcis, a sud della Regione.

Nella notte scorsa, infatti, si è verificato un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte due auto e nel quale sono decedute due persone. Due uomini ancora molto giovani con una vita intera ancora davanti.

Si tratta di Nicola Trudu, un operaio di 43 anni originario e residente di Carbonia, e di Adriano Desogus. Quest’ultimo, ancor più giovane (aveva solo 29 anni), viveva a Portoscuso e lì lavorava anche, come cuoco.

La dinamica dell’incidente che ha provocato due vittime

Le due vittime dell’incidente stradale viaggiavano a bordo delle rispettive auto e stavano percorrendo la strada provinciale 2 che collega i loro rispettivi comuni, Carbonia e Portoscuso appunto.

In prossimità del km 60 il conducente della Fiat Grande Punto bianca, l’operaio 43enne Nicola Trudu, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo della sua vettura ed ha invaso la corsia di marcia opposta.

Credit: Vigili del Fuoco

Proprio in quel momento, a bordo della sua BMW 320 di colore scuro, stava transitando il giovane cuoco, che non ha potuto far nulla per evitare il violento impatto frontale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori medici, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi gli automobilisti.

I Carabinieri, giunti anche loro sul luogo dell’incidente, hanno chiuso la strada al traffico ed effettuato tutti i rilievi. Sequestrate dai militari anche le due vetture.

Pietro Morittu, primo cittadino di Carbonia, sui social ha mostrato il suo cordoglio verso le due famiglie distrutte da questa tragedia. Le parole del sindaco: