È arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: Pietro De Bernardini non ce l’ha fatta

Non ce l'ha fatta l'altro alpinista rimasto coinvolto nella valanga in Norvegia: Pietro De Bernardini aveva soltanto 25 anni

Pietro De Bernardini non ce l’ha fatta. L’alpinista rimasto coinvolto nella valanga in Norvegia si è spento per sempre a soli 25 anni. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Troms dal 31 marzo.

La triste notizia è stata resa pubblica dal Primo Cittadino del comune Isola Vicentin (Vicenza). Le parole di Francesco Gonzo sui social:

Ci abbiamo creduto insieme, abbiamo sperato e pregato affinché Pietro potesse tornare e poterlo riabbracciare insieme. Pietro tornerà, ma non come avremmo voluto. Sentiamo già la tua mancanza e piangiamo la tua dipartita. Ora la nostra vicinanza alla famiglia si fa ancora più forte. A loro, le nostre condoglianze più sentite.

Pietro De Bernardini travolto dalla valanga insieme ad altri 5 alpinisti italiani

Pietro De Bernardini è stato travolto , insieme ad altri 5 alpinisti italiani, da una valanga sul picco Kavringtinden. Tra questi, Matteo Cazzola è deceduto sul colpo. Aveva 36 anni ed era residente a Vicenza.

Gli altri tre non hanno riportato gravi conseguenze. Due sono rimasti illesi, mentre la loro guida è stata portata in ospedale. Ma non è in pericolo di vita.

Il Sindaco è venuto a conoscenza della triste notizia, dopo una disperata chiamata della sua mamma. Le hanno detto che il figlio stava rispondendo bene alle cure, ma un collasso sistemico ha messo fine alla sua vita.

Parole che nessuno avrebbe mai voluto leggere. In questi giorni la famiglia, gli amici e i residenti hanno pregato e sperato affinché il 25enne riuscisse a salvarsi e tornasse in Italia. Pietro viveva a Delft per seguire un master in matematica. Era un ragazzo pieno di progetti e con un’intera vita davanti.

Quel giorno, avevano deciso di trascorrere una giornata rilassante, ma proprio mentre i 5 alpinisti italiani si erano fermati per prepararsi ad affrontare quella discesa, la valanga è arrivata improvvisamente.

La famiglia De Bernardini ora dovrà attendere tutte le procedure formali e poi potrà riportare la salma in Italia e organizzare l’ultimo saluto a Pietro.