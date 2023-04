In molti ricordano la storia di Lisa Federico, la ragazza di soli 17 anni che è deceduta dopo un trapianto di midollo osseo all’ospedale Bambino Gesù di Roma. I fatti risalgono al 2020, ma il caso non ha ancora trovato verità e giustizia.

La cugina di Lisa Federico, Eleonora Tucci, sta cercando di raccontare ogni passo della vicenda attraverso TikTok, per aumentare la consapevolezza delle persone, per ricordare la sua amata cugina e per fare in modo che la sua scomparsa non sia vana.

Nell’ultimo filmato, la giovane ha raccontato che l’udienza della 17enne è durata solo 8 minuti, mentre quelle precedenti almeno un’ora. Il giudice analizzando tutti gli elementi, ha chiesto un’altra perizia e rinviato l’udienza.

La famiglia, come ha spiegato la cugina, è delusa ed amareggiata, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Il giudice ha richiesto un’ulteriore perizia. Cioè una relazione redatta da un tecnico dopo aver analizzato dati e fatti accaduti. Noi siamo veramente tanto amareggiati e delusi. Ma questo non ci fermerà da continuare a lottare per la giustizia e per la nostra Lisa. Bisogna far conoscere la storia di Lisa, le ingiustizie che ha vissuto e come le è stata strappata la vita alla sua età. Noi familiari di Lisa sappiamo che niente e nessuno potrà farla tornare in vita. Ma i genitori stanno cercando di dare un senso alla sua assenza con uno scopo generoso: che non si verifichi mai più un’altra tragedia ingiustificata del genere. Non voglio dimenticarla.

Il padre di Lisa aveva denunciato i medici dopo la scomparsa della cartella clinica della figlia in vista del processo. Tuttavia, l’ospedale Bambino Gesù aveva respinto le accuse, affermando di aver consegnato tutto alla famiglia dopo il decesso della 17enne.

Sono due i medici finiti sotto accusa e ora il gip ha respinto la richiesta di archiviazione e chiesto nuovi accertamenti e perizie.