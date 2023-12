Addio alla grande dottoressa dell'ospedale Niguarda di Milano: Enrica Morra si è spenta per sempre all'età di 75 anni

Si è spenta per sempre, all’età di 75 anni, Enrica Morra. È stata la primaria storica dell’ospedale Niguarda di Milano e presidentessa onoraria della Fms, la fondazione malattie del sangue.

Enrica Morra è scomparsa lo scorso 19 dicembre e la notizia si è rapidamente diffusa sul web. Tutti la conoscevano come la “signora dell’ematologia italiana”.

Il post dell’ospedale Niguarda per la scomparsa della dottoressa Enrica Morra

La notizia del decesso è stata resa nota proprio dall’ospedale Niguarda di Milano, attraverso un post pubblicato su Facebook:

Ha lasciato la vita terrena la dottoressa Enrica Morra, grande ematologa e fondatrice del Dipartimento di Ematologia e Oncologia del Niguarda Cancer Center del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. La sua mancanza è lacerante per noi medici, infermieri, tecnici, amministrativi e volontari tutti a Niguarda. Ci impegneremo ad onorare la sua memoria, sostenendo il progresso dell’Ematologia e dell’Oncologia perché è quello che Enrica ha sempre voluto. Con profondo dolore, Salvatore Siena, direttore del Dipartimento di Ematologia Oncologica e Medicina Molecolare, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Enrica Morra ha dedicato tutta la sua vita alla medicina e alla vita altrui. Si è laureata all’Università di Pavia e ha poi iniziato il suo lavoro all’Ospedale San Matteo. Nel 1994 si è trasferita a Milano, dove è rimasta fino alla pensione.

La sua presenza è stata fondamentale negli anni, ha lasciato un grande insegnamento e un immenso ricordo nel cuore di tutti quelli che hanno avuto l’onore di lavorare con lei. Oggi, ogni post di addio in sua memoria, la descrive come una persona che ha influenzato e ispirato la comunità ematologica italiana. Una persona capace di coinvolgere, facendo sentire tutti membri di una grande ed importante famiglia. Il suo ricordo sarà custodito per sempre nei loro cuori.

La famiglia della dottoressa Morra ha scelto di celebrare il funerale in forma privata.