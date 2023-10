Circa un mese fa il piccolo Davi era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale: oggi, il figlio di Naldo è deceduto a soli 4 anni

Un dramma inconsolabile ha colpito la famiglia di Edinaldo Gomes Pereira, meglio noto con il nome di Naldo, calciatore che in passato ha vestito le maglie in Italia di Bologna e Udinese. Il piccolo Davi, il suo figlioletto di soli 4 anni, è deceduto dopo un mese di terapia intensiva. Il bimbo era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.

Non è italiano Naldo, ma nella sua carriera da calciatore ha avuto comunque modo di legare con l’Italia, grazie alle sue esperienze nel Bologna e nell’Udinese.

Purtroppo nelle scorse ore una tragedia immane ha colpito la famiglia del difensore brasiliano. Davi, il suo figlioletto di soli 4 anni, si è spento dopo circa un mese di ricovero in terapia intensiva.

È successo in Turchia, dove il calciatore gioca attualmente nell’Antalyaspor e dove, appunto un mese fa, il piccolino era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

I medici turchi hanno provato in ogni modo di salvarlo, senza però riuscirci.

Cordoglio per Naldo

La notizia è circolata in poco tempo sul web, grazie anche al comunicato toccante con cui l’Antalyaspor ha mostrato cordoglio e vicinanza al calciatore Naldo e alla sua famiglia, travolti da una tragedia così enorme ed inaccettabile. Il club ha scritto:

Non ti dimenticheremo, Davi! Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Davi, il figlio del nostro calciatore Naldo Pereira, che il mese scorso ha avuto un incidente. Che Dio abbia pietà del piccolo Davi. Esprimiamo le nostre condoglianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia, in particolare ai suoi tifosi, ai parenti e alla comunità.

Innumerevoli i colleghi, compagni di squadra e non, che si sono stretti al dolore del difensore brasiliano.