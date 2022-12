Addio a Papa Benedetto XVI, dopo una lunga malattia si è spento per sempre all'età di 95 anni. La conferma da fonti certe della Santa Sede

Si è spento per sempre a 95 anni Papa Benedetto XVI. La triste notizia è arrivata da fonti certe del Vaticano. Joseph Ratzinger era malato da tempo e si era ritirato alla sua vita privata nel 2013, lasciando il posto a George Bergoglio.

Le sue condizioni di salute si erano aggravate notevolmente negli ultimi giorni e anche Papa Francesco aveva chiesto delle preghiere per lui durante l’ultima udienza generale.

Con dolore informo che il papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni.

Queste le parole divulgate da Matteo Bruni, direttore della sala stampa della Santa Sede.

La vita di Papa Benedetto XVI

Benedetto XVI decise di ritirarsi a vita privata, continuando a vivere nel monastero, assistito dal suo segretario Monsignor George Gaenswein e dalle suore laiche.

Il Papa Emerito, dopo la seconda guerra mondiale e la perdita della Germania, venne rinchiuso in un campo come prigioniero di guerra, per poi essere rilasciato nel 1945.

Dopo quell’esperienza, decise di dedicarsi agli studi di filosofia e teologia cattolica. Nel 1950 fu ordinato diacono e dopo un anno, presbitero. Il suo nome divenne famoso nel 1962, l’anno del Concilio Vaticano II.

Venne nominato arcivescovo di Monaco nel 1977 da Paolo VI e nel 1962 Papa Giovanni Paolo II lo nominò prefetto della congregazione per la dottrina della fede e presidente della pontificia commissione biblica e della commissione teologica internazionale.

Dopo la scomparsa di Giovanni Paolo II, il 20 aprile, Benedetto XVI venne eletto Papa. Lui stesso ammise di aver scelto il nome per riallacciarsi a Benedetto XV, il pontefice che aveva guidato la chiesa in un periodo difficile.

Nel 2013, decise di ritirarsi a vita privata. Era malato da tempo e nell’ultimo periodo le sue condizioni si sono aggravate drasticamente. Papa Benedetto XVI si è spento per sempre alle 9:34 del 31 dicembre 2022.