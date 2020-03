“È tutta colpa mia” – Salutano il bambino di 3 anni che è stato dimenticato su uno scuolabus Il piccolo di tre anni viene dimenticato sullo scuolabus il suo primo giorno di asilo. Un errore che è costato davvero caro...ecco cosa è accaduto

Una svista concluse con la vita di un bambino di soli tre anni e la sua famiglia devastata partecipò al funerale in compagnia di circa 500 persone che vennero a salutare Maliq Namok-Malamoo. Questo ragazzino noto ai propri cari quando Meeky è morto soffocato dopo essere stato dimenticato in uno scuolabus a oltre 36 ° C.

La mattina del 18 febbraio, Meeky è stato prelevato dalla sua casa a Mount Sheridan intorno alle 9:00 per frequentare il suo asilo nido locale, nel quale non era mai andato prima. Sua madre Muriel era fiduciosa che il suo piccolo fosse curato, ma fu trovato senza vita intorno alle 15:15 fuori dalla scuola statale di Hambledon nel sobborgo meridionale di Edmonton.

Il ragazzo era stato dimenticato nella parte posteriore di un minibus ed è stato trovato morto 6 ore dopo. Le autorità hanno avviato un’indagine contro il personale di Goodstart, il centro di assistenza che si occupava del bambino. Finora, almeno due persone Dionne Batrice Grills e Michael Glenn Lewis stanno affrontando la giustizia del Queensland con l’accusa di omicidio colposo.

Tuttavia, nulla di tutto ciò può riportare il bambino a casa sua. La sua famiglia in frantumi ha partecipato al funerale in cui il corpo di Meeky è stato portato in una bara bianca decorata con fiori primaverili colorati. “Tutti noi piangiamo per la perdita in circostanze che non avrebbero mai dovuto verificarsi” , ha detto in omaggio la bisnonna Shireen Malamoo.

Durante una prima udienza, è stato rivelato che l’autista Lewis è stato colui che ha trovato il corpo di Meeky sul sedile posteriore dell’autobus. All’epoca, l’uomo chiamò il 911 e dichiarò di aver lasciato un bambino dimenticato sull’autobus, Meeky era già morto. “Ho lasciato un bambino sull’autobus … la mia vita è finita. Oh mio Dio, questo piccolo è morto. Oh mio Dio, sono il direttore del centro di assistenza all’infanzia … il ragazzo è stato lasciato sull’autobus tutto il giorno.”

“Ho appena aperto l’autobus ed è qui, morto … Mi dispiace, amico. Devo andando in prigione, è tutta colpa mia. Oh mio dio tutta la mia vita è finita”, si sentì dire Lewis durante la registrazione della chiamata fatta alla linea di emergenza.

Questo è stato un incidente senza precedenti che ha spostato l’intera comunità, per questo motivo, circa 500 persone si sono radunate per salutare il ragazzino di 3 anni. I fiori e i palloncini non mancavano al funerale emotivo, ma nulla di tutto ciò può placare la sete di giustizia e dolore della famiglia.