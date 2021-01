A Eboli un bimbo di 3 anni positivo al Coronavirus è stato messo in quarantena. Così come altri compagni, che frequentano la sua stessa classe dell’asilo, e le maestre che si sono occupate di loro in questi giorni. Personale docente e alunni entrati a contatto con lui eseguiranno a breve il tampone, come predisposto dalle autorità sanitarie.

Fonte Pixabay

A risultare positivo all’infezione da Covid-19, un bambino di 3 anni che frequenta la scuola materna Molinello di Marina di Eboli, in provincia di Salerno. Per fortuna in classe nei giorni scorsi erano rientrati pochi bambini, in tutto solo 4.

Dopo la diagnosi di positività del bambino, le autorità sanitarie hanno disposto che anche gli altri tre compagni del bambino, rientrati a scuola con lui, e le maestre e il personale scolastico venuto a contatto con lui debbano fare il prima possibile il tampone.

Prima di risultare positivo al nuovo coronavirus, il bambino aveva frequentato la scuola materna di Eboli per un paio di giorni.

Quindi le autorità hanno disposto tutte le regole previste nel protocollo per evitare di creare un focolaio. Il bambino sta bene e non ha sintomi che destano preoccupazione e anche gli altri non hanno riportato sintomi.

I genitori del bambino hanno contattato la scuola, che a sua volta ha avvisato le famiglie degli altri alunni. Piccoli studenti e maestre dovranno ora sottoporsi ala test per capire se il bambino ha potuto contagiare in quei due giorni altre persone con cui è venuto a contatto. Nelle classi frequentate è stata già disposta la bonifica.

Fonte Pixabay

Bimbo di 3 anni positivo a Eboli: i dati aggiornati della città in provincia di Salerno

Il 13 gennaio il comune di Eboli ha aggiornato i dati della situazione in città.

Fonte Pixabay

Tra il 15 agosto 2020 e il 13 gennaio 2021 hanno registrato 1.165 contagiati e 28 morti. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 11, mentre 43 i guariti e nessun decesso. 259 persone sono in isolamento fiduciario domiciliare.