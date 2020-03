Ecco com’era Alba Parietti da giovanissima Ecco com'era Alba Parietti da giovanissima: ripercorriamo i suoi esordi nel mondo dello spettacolo e i suoi primi amori

Vi ricordate com’era Alba Parietti da giovanissima? Ecco le foto che la ritraggono in giovane età: ripercorriamo insieme come ha debuttato nel mondo dello spettacolo e quali sono stati i primi amori di una delle donne più famose dello show business italiano.

Alba Parietti, all’anagrafe Alba Antonella Parietti, è nata a Torino il 2 luglio del 1961. È una showgirl, conduttrice televisiva, attrice, cantante e opinionista italiana. Il padre era un partigiano piemontese originario delle Langhe, che lavorava come chimico. La madre era pittrie e scrittrice. Il suo nome lo deve alla città piemontese di Alba, la prima liberata nel 1945. È cresciuta nel quartiere di Torino di Madonna del Pilone: lo sapete che all’asilo e alle elementari Marco Travaglio era un suo compagno?

Da adolescente ha frequentato il liceo artistico statale. Il debutto nel mondo dello spettacolo è all’interno di alcune radio locali. Nel 1977 debutta a teatro nello spettacolo L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Nel 1978 ha anche partecipato a Miss Italia, ma non è arrivata in Italia. Nel 1980 è a Radio GRP, con Piero Chiambretti.

Il debutto in tv è nel 1980 su Videogruppo. È apparsa anche in alcuni film come Italian Boys e Sapore di mare del 1983. Nello stesso anno è in Rai con Galassia 2 di Gianni Boncompagni. Poco dopo debutta nel mondo della musica con il nome di Alba, ottenendo un piccolo successo internazionale nel campo della musica dance. È stata valletta di Gigi Sabani in Ok, il prezzo è giusto!, di Andrea Giordana e Amanda Lear in W le donne e ha lavorato anche come annunciatrice su Canale 5.

Poi il successo in tv nel 1990 con Galagol su Telemontecarlo, con Massimo Caputi. E da lì una carriera in ascesa nel mondo dello spettacolo fino a oggi, periodo nel quale è di solito protagonista come opinionista in diversi programmi tv.

E la vita privata? Nel 1981 Alba Parietti ha sposato l’attore Franco Oppini, dei Gatti di Vicolo Miracoli. Si sono separati nel 1990 e hanno divorziato 7 anni dopo. La coppia ha un figlio, Francesco Maria Oppini, nato il 6 aprile 1982. Oggi il figlio lavora in una concessionaria di auto a Milano. In seguito molte le storie d’amore di Alba: il filosofo Stefano Bonaga, l’attore Christopher Lambert, il finanziere Jody Vender, il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea.