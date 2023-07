Melissa Hanks, più nota sul web come Melly Creation, è un ex direttrice d’albergo che da sui social interessanti consigli.

Qualche giorno fa ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta e riguarda gli spazzolini da denti che lasciamo in camera d’albergo prima di uscire. Secondo Melissa sarebbe buona prassi non lasciarli incustoditi sul lavandino ma dopo l’utilizzo meglio riporli nella propria valigia o beauty.

“Ecco perché non dovresti essere scortese con il personale dell’hotel e lasciare lo spazzolino da denti quando non sei nella stanza” – ha esordito nel video.

L’esperta di alberghi ha svelato un motivo davvero disgustoso. “Ho sentito di governanti che puliscono alcune aree dei bagni con lo spazzolino da denti di un ospite. Tieni lo spazzolino da denti imballato solo per evitare situazioni come questa” – ha rivelato.

I commenti sono stati diversi di persone che non pensavano minimamente questa cosa e hanno ringraziato Melissa per il suggerimento. “In tutti i miei anni di viaggio, non ci ho mai pensato una volta, grazie”. “Il mio spazzolino da denti è sempre riposto”. “Oh mio Dio, schifo! Grazie per averlo condiviso questo video” – ha scritto un altro utente.

In difesa della categoria è arrivato il commento di un governante che ha scritto: “In tutti i miei anni di lavoro come governante, non ho conosciuto una persona che facesse questo… accidenti. Non ho mai toccato le cose personali di qualcuno”.

Melissa ha voluto comunque suggerire di essere sempre gentili con il personale degli alberghi per evitare che accada questo. “Siate sempre gentili con il personale e avrete meno possibilità che accadano cose di questo tipo”.

Insomma questo può accadere se si è scurrili con il personale che a quel punto per ripicca potrebbe rendersi protagonista di un gesto simile assolutamente disgustoso.