Edizione straordinaria TG1: Giuseppe Conte riprende la giornalista per il microfono, ma lei lo zittisce Edizione straordinaria del TG1: Giuseppe Conte espone le nuove misure e riprende una giornalista, ma lei lo zittisce. Ecco cos'è successo

Edizione straordinaria del TG1: è in questi minuti che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte ha esposto al Paese intero le nuove misure da adottare per arginare l’emergenza sanitaria data dal famoso Coronavirus, COVID-19

In conferenza stampa Giuseppe Conte ha espresso tutte le nuove misure che l’Italia dovrà adottare, quello che colpisce di più ora è sapere che l’intera Penisola è stata dichiarata zona rossa. Non ci sono regioni più a rischio di altre, ormai è emergenza per tutti. I punti del nuovo decreto che sta per firmare il Premier possono essere così riassunti:

Tutta l’Italia è zona rossa

Divieto di ingresso e uscita se non per motivi urgenti, spostamenti fortemente limitati;

Scuole chiuse fino al 3 aprile;

Stop totale a qualsiasi manifestazione sportiva, incluso Campionato di Serie A;

Possibile nomina di un nuovo commissario speciale, forse De Gennaro o Bertolaso;

Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18;

Chiuse palestre e piscine

Dopo che il Premier ha esposto i punti salienti qui sopra sintetizzati, i giornalisti hanno avuto l’occasione di porre le domande del caso al Presidente. Tra tante colpisce l’affermazione di una giornalista che prima di esporre la sua domanda sottolinea:

“Premier io non userò il microfono..”, Conte, quasi innervosito, la riprende: “Come io sono qui con il microfono e lei non vuole usarlo?”

A questo punto la giornalista si difende, e zittisce con poche parole Giuseppe Conte: “non lo uso perché dobbiamo limitare i contatti e poi ci stiamo passando tutti lo stesso microfono..”.

Giuseppe Conte, sorpreso dalla risposta, non ha potuto fare altro che tacere e dare ragione alla giornalista. Dopo questa breve diatriba si è continuato con le domande e con la conferenza stampa che al momento sta fortemente preoccupando tutto il paese.