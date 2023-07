La comunità di Tamai, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, piange la scomparsa di una giovane di soli 14 anni. Elena Bobeva ha perso la vita improvvisamente, per un malore che non le ha dato scampo. Aveva appena finito la terza media, dando gli esami dell’ultimo anno. Si preparava a vivere la sua estate prima delle scuole superiori, che non frequenterà mai.

Elena Arizala Bobeva se n’è andata a 14 anni a causa di un malore. La ragazza viveva a Tamai, in provincia di Pordenone, insieme ai genitori e un fratello. Aveva appena finito la scuola media, all’istituto comprensivo di Porcia.

Elena aveva dato gli esami e, come i suoi compagni di classe, si preparava a vivere la sua estate di vacanze, prima di iniziare le scuole superiori. Aveva scelto il liceo classico al Leopardi Majorana di Pordenone. Ma non lo frequenterà mai.

Mamma Svetoslava, papà Salomon e il fratello Stefano hanno dovuto salutarla troppo presto. Nella serata di venerdì 7 luglio 2023 il suo cuore si è fermato improvvisamente. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita.

La famiglia, gli amici, i compagni di classe e tutta la comunità saluteranno la giovanissima di soli 14 anni nei funerali che si svolgeranno martedì 11 luglio alle 16 nella chiesa parrocchiale della sua cittadina, dove lunedì 10 luglio alle ore 20 verrà recitato il rosario.

Tutto il paese si stringe ai genitori e al fratello di Elena Arizala Bobeva, volata in cielo troppo presto. Ora è un dolce angelo che proteggerà i suoi affetti più cari, cercando di lenire il lutto che provano in questo momento.

Dopo i funerali, il corpo della piccola di 14 anni verrà cremato e le sue ceneri conservate. Il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di chi l’ha amata.