Elena Bonetti a Pomeriggio 5: riapertura asili nido e centri estivi La ministra per la famiglia, Elena Bonetti, ospite a Pomeriggio 5: obiettivo riaprire gli asili e i centri estivi

La Ministra per le Pari Opportunità per la Famiglia, Elena Bonetti, è stata ospite a Pomeriggio 5 ed ha risposto alle domande della conduttrice Barbara D’Urso, riguardo gli asili nido e i centri estivi, nella Fase 2.

“Non possiamo far finta di nulla, non possiamo dire che tutto ricomincerà come prima, perché come anche per le altre attività, dobbiamo dare delle regole nuove, imparare una nuova normalità, imparare nel gioco, ad esempio far giocare i bambini ma stando distanziati. Quindi è chiaro che dobbiamo dare delle regole, delle indicazioni”

Le mamme quando potranno riportare i bimbi agli asili nido? Quando potranno riaprire gli asili nido?

“Una risposta che va giustamente sia alle mamme ma anche alle educatrici. Stiamo costruendo un protocollo e lo stiamo inviando al comitato tecnico-scientifico, perché lo possa vagliare e dare le indicazioni, perché è chiaro che l’attesa che ci stiamo dando, non è un’attesa perché non stiamo lavorando, è perché ci sono alcuni elementi che devono essere considerati. Intanto devono essere definiti dei criteri di sicurezza e di cura. Il mio impegno, che dovrà sempre essere validato, è quello di riuscire a ripartire per i primi di giugno“.

I centri estivi ci saranno?

“Come è stato detto più volte ci saranno, ma ci saranno organizzati in sicurezza. Quindi ci saranno a piccoli gruppi, ci saranno in tipologia di attività diverse, ci saranno nella forma alcuni sportivi, altri magari quelle attività di carattere di gioco, altri caratteri magari ricreativo, penso alla musica, allo sport individuale, uno sport diciamo adattato, quindi tantissime forme diverse. Ovviamente però dobbiamo riorganizzarli, dobbiamo indicare delle regole, così come per riaprire le fabbriche, abbiamo dovuto definire dei protocolli di sicurezza.

Noi l’abbiamo imparato, queste regole non sono regole messe a caso, sono regole per prendersi cura gli uni degli altri, per la nostra salute”.

Qui il video completo dell’intervista: mediasetplay.mediaset.it