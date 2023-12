La sorella di Giulia Cecchettin, Elena, intervistata a Chi l'ha visto? racconta che lei non poteva vivere la vita come voleva. Perché Filippo Turetta, il suo ex, cercava ancora di manipolarla

In un’intervista a cuore aperto, Elena Cecchettin a Chi l’ha visto? racconta di tutti quei segnali che forse non si dovevano ignorare, sul rapporto morboso che Filippo Turetta aveva con la ex fidanzata, sua sorella, Giulia Cecchettin. La giovane donna racconta ai microfoni del programma di Rai Tre di come la sorella non poteva vivere la vita come voleva, perché lui si intrometteva sempre nelle sue scelte.

Io dico sempre che il male che sto provando io, lo posso sopportare, me lo accollo, mi va bene. Potrei sopportarne anche il doppio, il triplo, dieci volte tanto, se questo significherebbe che Giulia possa tornare. Quello che non posso sopportare è il male che ha subito lei, quello che deve avere passato. Quello non mi dà pace, non mi dà pace pensare a tutte le possibilità che le sono state tolte.

Queste le parole di Elena Cecchettin, in una videointervista con una delle inviate di Chi l’ha visto?.

Lui l’ha uccisa e le ha tolto la vita, ma prima ancora la controllava, la stressava, le metteva un sacco di pressioni per cui lei non era libera di vivere la sua vita in ogni caso.

Quella sera Elena le aveva chiesto se doveva vedere quella sera qualcuno, per andare a comprare qualcosa per la sua laurea. La sorella non era felice e non era tranquilla, perché poteva essere l’ennesima occasione di litigare, come capitava spesso ultimamente. Lui la stressava per tornare insieme continuamente.

Elena Cecchettin a Chi l’ha visto?: alla sorella Giulia torna la libertà di vivere ancora prima di perdere la vita

Io ero particolarmente ostile alla figura di Filippo. Sia quando parlavo di lui sia quando parlavo con lui. Facevo valere quello che pensavo. Quindi magari se ci sono stati degli episodi di violenza lei non me li ha raccontati.

Filippo si imponeva anche su altri aspetti della sua vita. Per Elena sembrava una competizione, perché lui era convinto di conoscerla meglio e di essere colui che le voleva più bene e la capisse meglio. Come se fosse ancora il suo fidanzato. Ma non lo era più.