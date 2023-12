Dopo la prima funzione a Padova, i familiari e le persone più vicine alla famiglia di Giulia si sono ritrovate nella chiesa di Saonara per una ulteriore celebrazione, sta volta privata. Nel corso della stessa messa, Elena Cecchettin ha voluto parlare e ricordare tutti quei singoli momenti che aveva reso sua sorella la persona più importante della sua vita. Gli stessi momenti che ora le mancheranno come l’aria.

Oggi è stato il giorno più duro per chi amava e amerà per sempre Giulia, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. Oggi, infatti, si sono celebrati i suoi funerali.

Alle prime ore del mattino, sempre più persone hanno iniziato letteralmente a riempire la Basilica di Santa Giustina a Padova e tutta la piazza antistante, dove erano stati montati dei maxi schermi appositi.

Una celebrazione straziante, ovviamente. Come straziante è il dolore di chi la conosceva bene, di chi aveva la fortuna di amarla e vederla tutti i giorni.

Terminata la messa, il feretro ha lasciato Padova alla volta di Saonara, il paese originario della famiglia Cecchettin, dove i familiari e gli amici più stretti hanno potuto raccogliersi in un momento di preghiera più riservato, privato. Anche se poi, alla fine, i presenti all’esterno della piccola chiesa sono stati comunque tantissimi.

In questi giorni soprattutto una persona ha fatto in modo che la vicenda di Giulia rimanesse impressa nella mente di tutti, sua sorella Elena Cecchettin.

Oggi, al contrario di quanto fatto fino ad oggi, piuttosto che “fare rumore“, ha preferito raccontare tutti quei dettagli, tutte quelle sfaccettature del carattere che rendevano Giulia davvero speciale. Di seguito le sue parole, riportate da Fanpage.it:

Giulia era quella ragazza alla quale non era difficile fare regali, perché qualsiasi cosa vagamente buffa o carina la faceva andare in visibilio. Collezionava scatole di latta solo per riempirle con altre scatole. Non buttava via mai niente, neanche le cose rotte o rovinate.