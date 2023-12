Elena Cecchettin sin dal giorno in cui Giulia risultava essere scomparsa insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta ha cercato di portare avanti una sua lotta. Ha sempre scelto di andare davanti alle telecamere per raccontare la verità dietro la storia tra i due giovani.

La 22enne che viveva a Vigonovo insieme alla sua famiglia, ha perso la vita nella sera dello scorso 11 novembre, per mano del suo ex ragazzo, che molto probabilmente non riusciva ad accettare la fine della loro relazione.

Era finita da agosto dello stesso anno, ma visto che Filippo continuava ad assillare Giulia, lei aveva scelto di continuare ad avere rapporti con lui. Aveva paura che potesse compiere un gesto estremo.

Elena Cecchettin sorella maggiore di Giulia, la sera dell’11 novembre sapeva con chi doveva uscire. Si sono sentite fino alle 22.30, poi il buio. Intervistata dal quotidiano La Repubblica, ha dichiarato:

All’una e mezza mio padre ha scritto sulla chat di famiglia: ‘Giulia dove sei?’ Sono molto ansiosa e quella sera mentre ero a letto, non riuscivo a dormire. Alle 8 del mattino mi scrive mio fratello: ‘Sai dov’è Giuli? Non è rientrata.’ Ero in bagno, sono scoppiata a piangere. Ho capito subito.

Giulia stava scegliendo il vestito per la laurea. Sapevo che era con lui, ci siamo scambiate dei messaggi mentre erano insieme. Poi le ho scritto e lei non ha più visualizzato. Non mi sono preoccupata, era sabato sera, erano fuori.

Non riuscivo a mangiare, non facevo che piangere. Io lo so come sono queste dinamiche, le conosco bene: so come si comporta una persona morbosa di gelosia che ti isola, che non ha amiche e che non ama il suo lavoro.

All’inizio della storia, lui voleva essere sempre presente nella vita di Giulia. Lei non poteva uscire con le amiche senza dirlo, quasi dovesse chiedere il permesso. Non le lasciava spazio, non voleva che lei avesse una vita al di fuori di lui.