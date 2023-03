Condannati per omicidio colposo i genitori di Eleonora Bottaro, la giovane ragazza malata di leucemia che la madre e il padre hanno curato semplicemente con la vitamina C, evitando la chemioterapia che, forse, avrebbe potuto salvare la sua giovane vita. I giudici hanno ritenuto responsabili i genitori di Eleonora Bottaro per la loro condotta sconsiderata. Non hanno ascoltato i medici.

Lino Bottaro e Rita Benini, papà e mamma di Eleonora, sono stati condannati a due anni di reclusione in via definitiva, per il decesso della figlia 17enne. Eleonora ha detto addio a questo mondo nell’agosto del 2016, per la leucemia linfoblastica acuta curata male.

La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva, accogliendo la tesi dell’accusa e confermando la condanna della Corte d’Appello. I giudici hanno rifiutato il ricorso presentato dall’avvocato Raffaella Giacomin, che difende i genitori della giovane 17enne.

I genitori di Eleonora, infatti, rifiutarono di sottoporre la ragazza a chemioterapia. Per i medici le possibilità di guarigione erano dell’80%. Ma loro preferirono seguire il metodo Hamer, una pratica antiscientifica che seguivano che vieta l’uso dei farmaci.

Eleonora si era ammalata a dicembre del 2015. Aveva dovuto lasciare la scuola, lamentando forti dolori alle ossa e febbre costante. Il 10 febbraio del 2016 la diagnosi: leucemia linfoblastica acuta. I medici consigliano la chemioterapia, ma la famiglia si rifiuta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto i genitori di Eleonora Bottaro responsabile del suo decesso

I genitori si erano affidati da tempo al metodo del dottor Ryke Geerd Hamer, medico tedesco che sostiene che le neoplasie non si curano con la chemioterapia, ma con terapie alternative, come cortisone, agopuntura, vitamina C.

Le sue teorie, conosciute anche come Nuova Medicina Germanica, si basano su ipotesi mai sperimentate da metodo scientifico. Il dottore crede che i tumori siano solo frutto di conflitti psicologici.