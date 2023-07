Eleonora Della Giovanna deceduta dopo 7 ore di pronto soccorso, marito pronto a denunciare

Il marito di Eleonora Della Giovanna è pronto a denunciare l’ospedale di Giulianova per malasanità. La donna, infatti, ha perso la vita dopo 7 ore di pronto soccorso, senza che nessuno si accorgesse che il suo cuore era in sofferenza. Infatti, dopo tutto questo tempo in attesa di una visita, la donna si è spenta a causa di un infarto che non le ha dato scampo. Il marito chiede che sia fatta giustizia.

Eleonora Della Giovanna aveva 67 anni ed era in vacanza a Tortoreto, in provincia di Teramo, in Abruzzo. La coppia vive in provincia di Cremona e si trovava nella regione del Centro Italia per le meritate vacanze.

La settimana prima la donna era stata visitata all’ospedale di Crema, a causa di forti dolori al braccio che lamentava. I medici le avevano detto di non preoccuparsi. L’avevano dimessa prescrivendo solo del paracetamolo per non sentire troppo dolore.

Quando si trovava in vacanza in Abruzzo, la situazione è peggiorata. Il marito l’ha portata al pronto soccorso più vicino, quello dell’ospedale di Giulianova. Al triage le hanno dato un codice verde e messa in attesa di una visita cardiologica, fissata per le 9 di mattina.

La donna era ancora in sala d’attesa con il marito quando ha avuto un infarto. I medici hanno subito tentato di rianimarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore si è fermato e non è mai più ripartito.

Il marito di Eleonora Della Giovanna pronto a denunciare l’ospedale abruzzese per malasanità

Mia moglie in vacanza a Tortoreto non riusciva a dormire per il dolore al solito braccio. Siamo andati al pronto soccorso il mattino presto e c’era poca gente. Le hanno fatto un elettrocardiogramma e ci hanno riferito che era tutto a posto. Ma ci hanno detto di attendere che sarebbe arrivata una specialista entro le 9.

Alle 11 non si era ancora visto un cardiologo.