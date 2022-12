Eliana Maiori Caratella ha perso la vita per mano del suo nuovo compagno: dopo il delitto, l'uomo si è consegnato alle forze dell'ordine

Eliana Maiori Caratella era una mamma e un’impiegata di banca di 41 anni, che ha perso la vita nel comune di Francavilla al Mare, per mano del suo compagno Giovanni Carbone.

L’uomo, dopo il delitto, si è consegnato ai Carabinieri. Dopo una prima ricostruzione degli inquirenti, è emersa l’ipotesi che la donna potrebbe aver cercato di fuggire, forse ignara del fatto che l’uomo fosse armato. Infatti l’arma usata da Giovanni era detenuta in modo illegale.

Il 39enne era già noto alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti reati. Tuttavia, Eliana Maiori Caratella lo frequentava da due anni e aveva deciso di ricostruirsi una vita con lui, trasferendosi in quell’abitazione, dopo una precedente relazione burrascosa.

Infatti, la donna era seguita dagli assistenti sociali, ma solo riguardo il suo ex. Non aveva mai segnalato episodi con il nuovo compagno. E, secondo i racconti di chi la conosceva, si era sempre mostrata serena.

Anche i vicini hanno raccontato, a differenza di quanto si era inizialmente diffuso, di non aver mai sentito litigi tra la coppia. Nemmeno il giorno della sua scomparsa, hanno sentito grida o il rumore di uno sparo. Eliana è deceduta dopo un colpo dritto al viso.

I sue due figli erano usciti di casa per prendere lo scuolabus e, fortunatamente, non hanno visto la drammatica scena.

Al culmine dell’ennesima lite, Giovanni ha tolto la vita alla sua compagna. Ha lasciato il corpo della donna nell’abitazione e poi si è presentato davanti alle forze del’ordine.

Gli inquirenti credono che avesse pianificato tutto e anche una successiva fuga, poiché all’interno della sua vettura, sono stati rinvenuti una valigia e una steccha di sigarette.

Le parole dei vicini di Eliana Maiori Caratella e del Sindaco

Erano qui da poco tempo. Li abbiamo conosciuti poco, non ci aspettavamo una cosa del genere.

Il Sindaco ha raccontato che il comune era a conoscenza dei problemi di Eliana con il suo ex e che la donna era seguita ed aiutata.