La sua amata nonna non c’è più. Elisa Isoardi è in lutto per la scomparsa dell’anziana donna che è stata una parte importante della sua vita. Spesso su Instagram ne aveva parlato, mostrando delle immagini che la ritraevano insieme alla nonna che oggi non c’è più. I suoi fan le hanno mostrato vicinanza in questo momento di lutto.

Fonte foto da Instagram di elisaisoardi

La conduttrice televisiva ha detto addio a nonna Lucrezia, in un post su Instagram in cui esprime tutta la sua tristezza per la scomparsa di Memé, come Elisa Isoardi chiamava l’anziana signora. Nel post una foto molto dolce in cui nonna e nipote sorridono insieme.

È stata la stessa Elisa Isoardi ad annunciare che la sua adorata nonna Lucrezia è volata in cielo. Poche parole, che hanno però commosso tutti quanti. Tanti colleghi e molti follower hanno voluto farle le condoglianze in questo momento di smarrimento e tristezza.

Ciao Memè, nonnina mia.

Questa la dedica semplice alla donna che ha occupato un ruolo molto importante nella sua vita. Insieme ha voluto pubblicare due foto. Nella prima le due donne hanno le mani intrecciate, simbolo di un amore indissolubile, che va oltre il confine della vita. Mentre nella seconda, nonna e nipote sono insieme, sorridenti, abbracciate, in posa per la foto.

Un addio delicato e dolce quello di Elisa Isoardi, per la sua amata nonna.

Elisa Isoardi in lutto dice addio a nonna Lucrezia: le condoglianze su Instagram

Colleghi, amici, follower e fan hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per questa perdita.

Pian piano Elisa Isoardi sta rispondendo a tutti coloro che hanno voluto dedicare un pensiero gentile a nonna Lucrezia, mostrando vicinanza alla famiglia in lutto.