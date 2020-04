Elisa Pardini si è spenta per sempre Un altro angelo è volato in cielo. Aveva solamente cinque anni e mezzo.

Un’altra terribile tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, la piccola Elisa Pardini, di soli cinque anni e mezzo si è spenta per sempre, mentre era ricoverata all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Era di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, ma erano già due anni che era ricoverata in quell’ospedale, per cercare di sconfiggere la malattia.

A dare la triste notizia sono stati proprio i genitori, nella pagina Facebook che era stata creata per lei. Le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni.

In base alle informazioni che sono state rese note, la piccola Elisa Pardini, stava lottando contro una rara forma di leucemia, che le era stata diagnosticata da quando aveva tre anni.

La sua situazione era molto grave e l’unica soluzione per lei era il trapianto di midollo osseo. Quando la sua storia è stata resa pubblica, in molti avevano aderito all’ADMO, l’Associazione dei Donatori di Midollo Osseo.

Era ricoverata nel reparto oncologico infantile dell’ospedale Bambino Gesù da ormai due anni ed era seguita dal dottor Farnco Locatelli e tutta la sua equipe medica.

Negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, fino al suo decesso, che è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì nove aprile. I genitori hanno dato la triste notizia sulla pagina Facebook dedicata a lei. Ecco cosa hanno scritto:

“Elisa il nostro cucciolo ci ha lasciato soli… è morta… io e Sabina con lei. 27/06/2014-09/04/2020.” Nella mattinata, la madre aveva pubblicato un altro messaggio su Facebook, in cui aveva scritto:

“Non so cosa darei per restare a casa. Sono tre anni che non la vedo insieme agli affetti più cari.” Elisa Pardini ha lasciato la mamma Sabina che era un’infermiera ed il papà Fabio imprenditore. In molti sono sconvolti per questa tragica perdita. Tutti speravano che le sue condizioni migliorassero, ma per lei non c’è stato più nulla da fare.