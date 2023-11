Dice di non ricordarsi nulla la mamma del bimbo di 11 anni ucciso nella sua casa di Voghera. Elisa Roveda davanti ai giudici sostiene di avere un vuoto di memoria

Dice di non ricordarsi nulla Elisa Roveda, la mamma del bimbo di 11 mesi trovato senza vita nella sua casa di Voghera. La donna non ricorda niente di quello che è accaduto quel giorno, quando suo figlio, che ancora doveva compiere un anno, è stato ucciso. Il medico legale parla di decesso per asfissia. Probabilmente sarà disposta anche una perizia psichiatrica sulla donna.

Il pubblico ministero Paolo Mazza ha ascoltato la donna di 44 anni nei giorni scorsi. La mamma del piccolo Luca, trovato senza vita la mattina del 14 luglio nella sua casa, ha raccontato nelle sue difficoltà dopo il parto e della depressione che l’aveva costretta a lasciare il lavoro.

Di quel giorno in cui il figlio Luca, cercato per anni e finalmente arrivato, ha perso la vita, però, non ricorda nulla. Al momento la donna è agli arresti domiciliari in una casa di cura. Lei è accusata di omicidio volontario. Nelle prossime ore è anche prevista una perizia psichiatrica.

Il pm ha richiesto l’interrogatorio nei confronti della donna, perché al momento della convalida dell’arresto la mamma non era riuscita a rispondere alle domande del Gip. L’accusa è certa che sia stata lei a provocare l’asfissia nel figlio Luca.

Madre e figlio di 11 mesi, infatti, erano da soli nel loro appartamento che si trova a Voghera, in Strada Mezzana. Tutti in famiglia sapevano che soffriva di depressione ed era in cura da tre specialisti diversi.

La famiglia cercava di non lasciare mai Elisa Roveda sola, visti i problemi di depressione

I famigliari della donna cercavano di non lasciarla mai da sola, soprattutto dopo la nascita di Luca. La mattina del 14 luglio era rimasta da sola per un’ora: il marito era uscito per andare al lavoro alle 7.

Sua madre è arrivata nella casa di Voghera alle 8. Luca non c’era già più. La donna ha chiesto alla figlia di aprirle, ma aveva già capito che qualcosa era successo.