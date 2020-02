Elliot Benchetrit e la banana Elliot Benchetrit stava disputando una partita di qualificazione degli Australian Open, quando improvvisamente ha chiamato la ragazza che si occupava di raccattare le palle e le ha fatto una richiesta che ha indignato, non solo i giudici di gara a l'intero web.

Il tennista francese Elliot Benchetrit ha disputato una partita di qualificazione degli Australian Open contro il russo Dmtry Popko, quando in una pausa ha chiesto a una ragazza che faceva da raccattapalle di sbucciare una banana. Il giudice presidente, John Blom, notò la situazione e interruppe la ragazza, chiedendole di non farlo.

Quindi il francese, rassegnato, sbucciò il frutto che voleva mangiare con le sue stesse mani. Elliot, che occupa il 229 ° posto nella classifica ATP, è stato registrato in un video che ha generato grandi controversie nelle reti. Il momento è stato registrato e diffuso da Alex Tehodoridis, del portale Tennisportalen e presto è diventato virale.

Migliaia di utenti hanno espresso commenti negativi nei confronti del tennista per aver umiliato la giovane donna delegando un compito che avrebbe potuto fare da solo. “Quando non sanno di cosa stanno parlando … Poveri ragazzi, i social network portano la loro stupidità a un altro livello”, ha pubblicato sul suo profilo Twitter!

Inoltre, ha condiviso altri messaggi che in seguito ha eliminato dal suo profilo. Molti hanno condannato l’atteggiamento dell’atleta affermando che il suo gesto ha mostrato la sua arroganza davanti alla giovane donna che era al suo fianco e davanti a tutti i presenti. Hanno ammirato la reazione del giudice che ha impedito alla ragazza di obbedire alle istruzioni del tennista, a cui ha insegnato una lezione di umiltà.

La maggior parte degli utenti della rete concorda sul fatto che la ragazza non era lì per soddisfare le esigenze personali del tennista. L’open tennis australiano si è svolto nella città di Melbourne, e sarà ricordato per l’episodio che ha recitato il tennista francese che è stato battezzato “bananagato”.

Quando il giudice ha reagito, Benchetrit non sembra aver capito l’atteggiamento dell’arbitro, né che avesse trattato la giovane donna come se fosse la sua serva.

Alex Theodoridis, ha rivisto la scena sul suo profilo Twitter, nel suo messaggio ha espresso soddisfazione per la reazione del giudice presidente.

Questa non sarebbe la prima volta che un tennista ha un comportamento controverso nei confronti del ball boy. Nell’ottobre dello scorso anno, lo spagnolo Fernando Verdasco, ha causato polemiche chiedendo in modo dispotico che uno degli impiegati che lavoravano al torneo cinese di Shenzhen gli consegnasse un asciugamano molto rapidamente.

Il fatto ha dato molto di cui parlare sulle reti, commenta cosa ne pensi.