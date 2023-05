La Procura di Roma ha preso una decisione storica. Sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, sono state riaperte le indagini, con i pm vaticani che hanno annunciato piena collaborazione con i giudici romani. L’indiscrezione arriva dal quotidiano La Repubblica: il pool di investigatori sarà guidato dal sostituto procuratore Stefano Luciani.

Riaperte le indagini sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di cui si sono completamente perse le tracce il 22 giugno del 1983. I pubblici ministeri di Roma stanno collaborando con i magistrati vaticani coordinati da Alessandro Diddi.

Da diverse settimane si ipotizzava che la Procura di Roma stesse per riaprire le indagini sulla scomparsa, avvenuta più di 40 anni fa, della giovane ragazzina di 15 anni. Lo aveva anche confermato il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi durante un incontro con gli studenti nella scuola Don Bosco.

Dopo 40 anni non solo non è facile trovare elementi, ma nemmeno fare le pulci alle attività svolte dagli inquirenti dell’epoca perché ogni situazione, ogni indagine va contestualizzata. Non è da escludere che sarà coinvolta nuovamente la Procura di Roma, motivo per cui non posso parlarne.

Queste le parole del procuratore agli studenti della scuola Don Bosco. L’uomo aveva poi aggiunto che quello che si poteva fare nel 1983 non si può fare oggi e questo è il motivo di molte lacune.

Di sicuro c’è che ci sono alcuni reati cosiddetti comuni, anche se gravi, in cui o la soluzione arriva in pochi giorni. Oppure ci si impantana e dopo 30-40 anni ancora se ne discute.

Emanuela Orlandi, riaperte le indagini dopo più di 40 anni dalla sua scomparsa

Se la Procura di Roma è al lavoro, lo è anche la Procura del Vaticano, stato dove viveva Emanuela con la sua famiglia e dove vive tuttora la madre. I pm vaticani stanno esaminando dei documenti che nel 1983 non vennero presi in considerazione per le indagini.

Nuovi testimoni verranno ascoltati, per trovare nuovi informazioni che potranno essere utili alle indagini.