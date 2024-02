Tre medici indagati per l'improvvisa morte di Emanuele Giovannini: lascia la moglie e tre figli piccoli

Una tragedia le cui cause dovranno essere chiarite si è verificata lo scorso 18 febbraio nell’ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento. Emanuele Giovannini, un uomo e papà di 38 anni, è deceduto a seguito di un intervento che aveva effettuato per perdere peso. La sua famiglia ha sporto denuncia e vuole sapere cosa sia successo. La Procura di Benevento ha iscritto come atto dovuto tre medici nel registro degli indagati ed ha disposto l’autopsia.

La piccola comunità di Tortoreto, località marittima sulle coste abruzzesi, in provincia di Teramo, è completamente sconvolta per la morte improvvisa di un uomo molto giovane, Emanuele Giovannini, avvenuta lo scorso 18 febbraio in circostanze che dovranno essere chiarite.

Sposato e papà di tre bambini piccoli, di 9, 8 e 4 anni, Il 38enne aveva deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per perdere peso. Per farlo era stato ricoverato all’ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento ed era andato sotto i ferri la scorsa domenica. Qualcosa durante l’operazione è andato però storto, tanto che i medici lo hanno di nuovo portato in sala operatoria.

Durante il secondo intervento il cuore di Emanuele si è fermato per sempre, generando shock e dolore ai familiari che erano lì con lui.

La stessa famiglia ha subito sporto denuncia alle forze dell’ordine e chiesto assistenza legale. La procura di Benevento, che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, ha iscritto nel registro degli indagati i tre medici che hanno seguito e operato l’uomo. Si tratta di un atto dovuto per il prosieguo delle indagini. Inoltre, è stata disposta un’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni dai medici legali incaricati. Seguiranno aggiornamenti.

