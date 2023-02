Anche Emel Atici ha perso la vita nel terremoto che in Turchia ha causato migliaia di decessi, ma anche tanti dispersi e feriti. L’attrice di Terra Amara si trovava in un edificio che è crollato, insieme alla figlia. Fino all’ultimo si sperava di trovarle entrambe vive. Purtroppo, però, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita delle due donne. Ad annunciare la notizia, la casa di produzione di Terra Amara, fiction nella quale l’attrice turca recitava.

Emel Atici era diventata famosa per aver recitato nella soap opera turca Terra Amara, che ha ottenuto un grande successo anche nel nostro paese va in onda da tempo su Canale 5. La donna, purtroppo, è nella lista delle persone decedute a causa del terremoto che ha scosso la Turchia e l’Iran.

L’attrice e sua figlia Puryan sono tre le 40mila persone che hanno perso la vita in Turchia dopo l’altissima scossa di terremoto. I corpi senza vita sono stati rinvenuti tra le macerie della loro casa di Adana, nel sud est del Paese, una delle zone maggiormente interessate dal sisma.

Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Aici e di sua figlia, Püryan. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari.

Con questo messaggio il produttore della serie tv Terra Amara, nella quale Emel Atici interpretava il ruolo di Sermin, annuncia al mondo intero la scomparsa dell’attrice e della figlia.

Emel Atici è diventata famosa anche fuori dal suo paese proprio per la serie tv Terra amara. La fiction è ambientata proprio in Turchia, negli anni Settanta.

La serie tv è andata in onda dal 2018 al 2022 in Turchia, per un totale di 423 puntate.