Emersa un’altra bugia negli audio di Alessia Pifferi: “Mi ha fatto i complimenti”

Ancora bugie emerse dagli audio di Alessia Pifferi, al vaglio delle forze dell’ordine. La madre è accusata di aver causato il decesso della sua bambina di 18 mesi. La piccola Diana è stata abbandonata in casa da sola per 6 lunghi giorni, senza cibo e senza acqua. È morta di stenti.

In un audio inviato ad un’amica, Alessia Pifferi racconta di averla portata dalla pediatra e di aver ricevuto i complimenti dalla professionista, per essere una “brava mamma”. Il messaggio vocale è stato trasmesso dal programma televisivo Quarto Grado. Tuttavia, la piccola Diana non era in carico a nessun pediatra. Non è mai stata visitata e curata da un medico dopo la nascita.

Comunque sia io sì, sono già diventata molto brava. Mi ha detto anche la dottoressa con mia figlia. Come accudisco mia figlia, come la pulisco, come la controllo. come guardo tutto. Ogni minima virgola. Mi ha fatto anche i complimenti la dottoressa al telefono quindi su quello sì.

In altri audio, Alessia Pifferi descrive la sua bambina come un dono, la cosa più bella che le sia capitata. Eppure è accusata di averla abbandonata in casa da sola, per recarsi a Leffe e trascorrere sei giorni con il compagno. Nessun familiare e nemmeno lo stesso uomo sapevano che la bambina fosse a casa da sola. Al compagno aveva detto di averla lasciata la mare con la zia, mentre agli altri raccontava di una babysitter mai esistita.

Le altre bugie di Alessia Pifferi

Non si tratta nemmeno delle uniche bugie, Alessia Pifferi ha finto di organizzare un battesimo per Diana, per ottenere soldi dai parenti e fare dei regali al compagno, come la cena e la limousine.

Ora si trova in prigione e dovrà rispondere delle accuse. Il processo è ancora lungo, in aula sono state ascoltate molte delle persone coinvolte, come il compagno e i familiari. Alessia Pifferi ha raccontato di non aver mai saputo di essere incinta, Diana sarebbe nata nel bagno della casa del compagno, all’improvviso. L’uomo non è il papà biologico della piccola. Ma questo suo racconto è stato smentito dalla madre e nonna di Diana. La figlia l’aveva chiamata dopo aver fatto un test di gravidanza in farmacia e le aveva comunicato di essere incinta.