Sono in corso tutte le indagini per la straziante vicenda di Noemi Fiore, la 22enne scomparsa e ritrovata senza vita il giorno successivo. Nella serata di venerdì 14 luglio, intorno alle 19 saranno celebrati i suoi funerali ed in tanti in queste ore si stanno recando nella camera ardente.

Tutta la comunità di Modica ora è in lutto e sconvolta da questa perdita così grave e straziante. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare di vivere una cosa del genere e sopratutto potesse compiere un gesto così estremo.

I fatti sono avvenuti intorno alle 16 di lunedì 10 luglio. Precisamente nel comune di Modica, che si trova nella provincia di Ragusa.

Noemi risultava essere scomparsa ed i suoi familiari sin da subito hanno iniziato a lanciare appelli ed a pubblicare la sua foto sui social. Speravano di riuscire ad avere informazioni utili per poterla riabbracciare.

Tuttavia, il giorno successivo, martedì 11 luglio è arrivato il triste epilogo. Una persona che vive nelle campagne di quel comune ha trovato il corpo ormai senza vita, si sarebbe tolta la vita con una cinta.

Cosa è emerso sul decesso di Noemi Fiore

Vista la gravità dell’accaduto sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e con loro anche il medico legale. Da una prima ispezione sul corpo, è emerso che la ragazza era deceduta da ormai 16 ore.

Per questo motivo si ipotizza che abbia compiuto quel gesto estremo, solo poco dopo esser uscita di casa. Forse aveva già in mente cosa fare, ma i suoi familiari non se ne sono resi conto in tempo per fermarla.

Per togliersi la vita avrebbe usato la cinta della borsa ed una seconda cinghia. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce sull’accaduto, ma soprattutto su cosa l’ha spinta a compiere un gesto simile.

Tutta la comunità di Modica ora è in lutto per questa perdita così straziante. In tanti stanno cercando di mostrare vicinanza ai suoi cari, colpiti da una scomparsa così prematura ed improvvisa.