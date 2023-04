Una perdita davvero straziante è quella che gli abitanti di Messina e di tutta la Sicilia si sono trovati a fare i conti. Purtroppo Emilia De Salvo una fotografa di 41 anni, ha perso la sua lotta contro la patologia di cui era affetta sin dalla nascita.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i suoi familiari e tutti quelli che l’hanno conosciuta. Per lei la situazione si è aggravata in questo ultimo periodo.

Emilia era molto conosciuta per la sua professione di fotografa. Tuttavia, essendo affetta da Talessamia sin da quando era molto piccola. Per questo aveva scritto un libro, in cui parlava di ciò che era costretta ad affrontare.

Il suo scopo era proprio quello di sensibilizzare che non era a conoscenza di questa condizione ed anche per far sì che in tanti potessero andare a donare, per aiutare chi ne aveva più bisogno.

A causa di un aggravamento improvviso delle sue condizioni, i medici avevano disposto per lei il ricovero in ospedale. Però è proprio lì che nella giornata di martedì 11 aprile, ha perso la vita.

L’ultimo post sui social di Emilia De Salvo

Lo scorso 1 aprile la giovane donna ha voluto scrivere un ultimo post sui social, in cui parlava della sua situazione. Da quel momento è sparita, fino purtroppo al triste epilogo. Nel messaggio ha scritto:

Ciao ragazzi, in questi ultimi tempi sono stata assente per motivi di salute molto gravi. Quando ti accorgi che la tua salute vacilla hai davvero paura, quindi praticamente qualsiasi cosa è attorno a te, perdi l’interesse. Mi sono chiesta tante volte come faccio ad alzarmi, non ce la faccio, sono stanca mi mancano le forze, ma poi ho visto mio padre e mia madre soffrire e loro non se lo merito. Quindi mi sono rimboccata le maniche.