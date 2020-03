Enna, bambino di 18 mesi ingoia una pallina. Morto soffocato. Tragedia nella notte: bambino di 18 mesi morto soffocato

L’orribile episodio è accaduto ad Enna, in Sicilia. Un bambino di soli 18 mesi ha perso la vita, a causa di una pallina. Il piccolo l’ha ingoiata in modo accidentale ed è morto soffocato. Quando i genitori se ne sono resi conto, hanno subito allertato i soccorsi e i sanitari del 118, si sono precipitati sul posto ed hanno trasportato il bambino all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Il piccolo, purtroppo, è arrivato già in gravi condizioni e nonostante i disperati e numerosi tentativi dei medici, per rianimarlo, per lui non c’è stato niente da fare.

Purtroppo l’oggetto aveva portato il bambino soffocamento.

La famiglia è sotto shock da quanto accaduto, una tragedia inaspettata. La morte di un figlio.

L’episodio ha avuto luogo nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo, verso sera. Il piccolo è arrivato in ospedale intorno alle 22:00, quando era già ormai troppo tardi.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la pallina è rimasta attaccata alla sua piccola trachea, per colpa di una piccola ventosa.

Il sindaco del posto, Antonio Bevilacqua, ha proclamato lutto cittadino.

