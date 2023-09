Un ennesimo delitto è quello che è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 28 settembre, nella provincia di Firenze. La vittima è una giovane mamma 35enne chiamata Vefa Klodiana, che purtroppo ha perso la vita probabilmente per mano del suo ex marito, anche lui come lei di origini albanesi.

Gli agenti in queste ore hanno disposto diversi posti di blocco, anche nella provincia di Siena e Empoli. L’uomo sarebbe fuggito a bordo di una Golf di colore bianco. Si stanno anche aiutando con un elisoccorso.

I fatti sono avvenuti nella sera di giovedì 28 settembre. Precisamente nella casa della famiglia, che si trova in via Galvani, nel comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze.

Vefa era di origini albanesi, ma era in Italia regolarmente già da diversi anni. Viveva con il marito ed i figli, il più grande di 17 anni e la piccola di 14 anni. Tra lei e l’uomo le cose non andavano bene, infatti anche se non erano separati legalmente, lui non viveva più in quella casa.

Da ciò che è emerso tra loro potrebbero esserci state delle liti per questioni di gelosia, anche se al momento non ci sono notizie a riguardo. Lavorava come cameriera e quella sera era nella sua abitazione.

Tra i due coniugi sarebbe scoppiato un litigio. La donna, forse per sentirsi più al sicuro, è uscita dal suo appartamento ed è andata in strada.

Il delitto di Vefa Klodiana ed il ritrovamento del corpo

L’uomo sceso anche lui, l’avrebbe raggiunta con tre colpi d’arma da fuoco, di cui uno alla testa fatale. I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

I medici sono presto intervenuti, ma non sono riusciti a fare nulla per salvare la giovane donna. Al momento dell’arma non ci sono tracce, poiché l’uomo dopo il delitto l’avrebbe portata via. Ora risulta essere in fuga, a bordo di una Golf bianca. Il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, sui social ha scritto: