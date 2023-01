Un lutto improvviso e sconvolgente ha colpito il mondo del calcio italiano nei giorni scorsi. Enrico Scaletta, ex calciatore della Fiorentine e di altre società italiane, si è spento a soli 63 anni. Stava festeggiando il compleanno di sua moglie, quando d’un tratto è stato colpito da un malore. Inutile l’intervento dei sanitari sul posto e i loro tentativi di rianimazione.

È un periodo particolarmente duro per il calcio italiano. Sono diversi i personaggi che hanno lavorato in questo settore che negli ultimi mesi hanno perso la vita. Giusto per citarne alcuni, Giampiero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.

Inoltre, proprio ieri, lo stesso mondo del calcio è stato travolto dalla notizia riguardante la Juventus e i 15 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera, per via delle plusvalenze fittizie.

Sempre ieri, la notizia di un’altra tragica scomparsa si è diffusa rapidamente. Si tratta di Enrico Scaletta, ex calciatore delle giovanili della Fiorentina e di altre squadre come Lucca e Rondinella.

Il 63enne stava festeggiando in casa il compleanno di sua moglie. Dopo il brindisi ha accusato un malore e si è accasciato a terra davanti alla sua compagna e alla figlia.

Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto, ma i loro tentativi di rianimarlo alla fine si sono rivelati vani.

Cordoglio per la morte di Enrico Scaletta

Scaletta non aveva mai abbandonato il mondo del calcio e attualmente ricopriva il ruolo di responsabile del marketing per la Lucchese Calcio. La stessa società ha affidato ai social un toccante messaggio di addio.