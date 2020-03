Entra in un lago ghiacciato per i suoi seguaci Viene filmato mentre entra in un lago ghiacciato per avere più seguaci su internet. Ma qualcosa non va per il verso giusto e la sua ragazza non si accorge di niente. Ecco il video dove ha rischiato la vita, diventato virale

Ci sono persone nelle reti in grado di fare qualsiasi cosa per avere un’avventura che permetta loro di catturare l’attenzione dei loro seguaci. A volte si tratta di sfide virali davvero pericolose, sebbene altre volte siano semplici dinamiche di danza o battute tra amici. Il video è stato registrato nello Utah, negli Stati Uniti.

Ora, un utente di TikTok ha suscitato un enorme dibattito per il suo video in cui decide di nuotare in un lago ghiacciato. Questa situazione può essere davvero pericolosa e ha quasi perso la vita per non aver trovato una via d’uscita. “Non mi sono mai sentito così vicino a perdere la vita.”

Jason Clark lo stava pianificando da un po’ e alla fine chiese alla sua ragazza, Abby, di registrarlo. Nelle immagini puoi vedere che il lago è molto ghiacciato e che hanno fatto due buchi per la sfida. L’idea era che Jason entrasse da una parte, nuotasse per un breve giro ed uscisse dall’altra parte. “Vedevo la distanza diventare sempre più grande.”

Nonostante la paura, Jason si toglie le scarpe e si tuffa. Quando prova l’acqua, inizia a sentire troppo freddo in tutto il corpo e dubita di nuovo. Alla fine, inizia a nuotare e Abby cammina per catturare ogni secondo della sua pedalata. Il video è già stato visto più di 12.000 volte in sole due settimane.

Sembra che tutto vada normalmente, ma Jason non si rende conto di aver superato il buco attraverso il quale doveva uscire. Le sue mani cercano di emergere, ma tutto ciò che trova è uno spesso strato di ghiaccio che gli impedisce di lasciare il lago. “Pensavo di aver raggiunto il buco, ma mi sono girato e ho sentito il ghiaccio solido .”

Ogni secondo che passa è vitale. Jason è disorientato e cerca di tornare per uscire attraverso il buco in cui si è immerso. Alla fine, dopo molta tensione, trova il buco iniziale e ritorna in superficie. “Mi sono serviti un paio di respiri per riguadagnare la vista dopo essere uscito dall’acqua. La mia ragazza pensava che fosse un’altro dei miei scherzi e non ha capito la gravità della situazione”.

Il video di Jason è diventato completamente virale. È importante ricordare che non dovresti svolgere un’attività come questa alla leggera. Nuotare in un lago ghiacciato può essere davvero pericoloso per la salute. Il tempo è essenziale in queste situazioni e questo giovane ha avuto seri problemi a trovare l’uscita giusto in tempo.