Entra in un negozio e paga gli acquisti di tutti Entra in un negozio e comincia a pagare gli acquisti di tutti. I clienti non riescono a crederci, sono grati ma non capiscono chi sia e perché lo faccia. Solo giorni dopo alcuni dei presenti scoprono su internet il mistero di quell'atto

Alla fine di novembre, i clienti del famoso grande magazzino Walmart hanno ricevuto una sorpresa inaspettata. Una brava donna cominciò a camminare intorno agli scaffali e si offrì di pagare per gli acquisti di diversi estranei. Come previsto, tutti furono sorpresi senza credere che qualcuno potesse fare un gesto così gentile.

Passarono molti minuti prima che qualcuno si rendesse conto che era Sia, la famosa cantante australiano. “Ho vinto alla lotteria”, ha detto la donna misteriosa. Sía è famosa per la sua meravigliosa voce in canzoni come Chandelier o The Greatest, tuttavia, durante la sua carriera musicale, Sia ha cercato di mantenere la sua identità il più protetta possibile .

È conosciuta per indossare enormi parrucche che nascondono il suo viso e il suo talento , quindi quando è arrivata a Walmart nessuno l’ha riconosciuta. È successo tutto al Walmart di Palm Springs in California.

Da parte sua, ha deciso di continuare questo bellissimo lavoro senza ricevere alcun tipo di riconoscimento. Tuttavia, dopo pochi minuti qualcuno è riuscito a riconoscere la talentuosa cantante. Adri Buckles ha condiviso l’accaduto e ha ringraziato l’enorme cuore di Sia. Molti le chiesero il nome ma lei disse che era “Ci-ci”.

Raramente abbiamo visto celebrità disposte a svolgere questo tipo di azione senza cercare il riconoscimento pubblico. L’artista ha fatto tutto il possibile per offrire semplicemente un piacevole momento a dozzine di estranei e tutti con il megliore dei sorrisi. “Mi dispiace di aver rivelato la tua vera identità a tutti ma hai un grande cuore che merita di essere riconosciuto.”

Una volta che l’hanno scoperta, Sia ha trascorso un paio di minuti a scattare foto con i suoi seguaci e poi ha continuato a pagare per gli acquisti di altri. Non appena la notizia è stata pubblicata, molte persone che erano nella stessa Walmart hanno indicato di essere sotto shock . Non si erano davvero resi conto che era la famosa compositrice e non riuscivano a credere quanto fosse carina e piacevole tutto il tempo .

“Sia stava pagando gli acquisti di tutti da Walmart e non ho mai capito chi fosse. Ha fatto enormi pagamenti per lo shopping . ” Non c’è dubbio che questo è un bel gesto per celebrare le vacanze di Natale, soprattutto considerando che la cantante sta attraversando un momento difficile. In ottobre ha annunciato di soffrire della sindrome neurologica Ehlers Danlos e del forte dolore cronico che ciò comporta.

“A tutti coloro che soffrono di dolori fisici o emotivi, vi adoro. Potete andare avanti.” Speriamo che migliorerai e continuerai a sorprendere i tuoi follower con il tuo enorme cuore.

Pensi di poter riconoscere Sia se la vedi per strada?