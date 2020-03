Eore di 88 anni perde la vita per salvare 2 bambini I bambini stavano per attraversare la strada, improvvisamente si sente il boato, una macchina a tutta velocità si è schiantata sui pedoni...ecco cosa è accaduto

Gli eroi senza mantello emergono nel momento in cui meno ce lo aspettiamo, rischiando la propria vita per salvare altruisticamente gli altri, facendoci riguadagnare fiducia nell’umanità. Questo è quello che ha fatto una nobile guardia di attraversamento di una scuola, un signore di 88 anni che ha perso la vita salvando due bambini che stavano per essere colpiti da un automobile.

Bob Nill, o semplicemente Mr. Bob per i bambini a cui teneva, perse la vita mentre pattugliava al di fuori della scuola cattolica di Cristo Re a Kansas City. Aveva fermaato due bambini quando stavano per attraversare la strada e, dal nulla, si rese conto che un’auto stava correndo verso di loro.

L’autista spericolato non vide il segnale di avvertimento rosso di Nill, o le luci gialle lampeggianti della scuola, e avanzò verso il vecchio amorevole che morì immediatamente dopo la grande collisione.

Vedendo il corpo senza vita di una persona così nobile, i due bambini corsero a scuola piangendo. Il preside della scuola corse a vedere la tragica scena e furono chiamati i primi soccorritori che arrivarono sulla scena per evitare altri incidenti. Dopo la sua partenza inaspettata, Nill è stato salutato come un eroe dalla comunità locale, che ora sta piangendo la sua morte.

Il sindaco della città David Alvey ha ringraziato Bob a nome dei residenti per il suo sacrificio altruistico per proteggere i bambini. La scuola ha anche rilasciato una dichiarazione ai genitori, facendo loro sapere che il signor Nill ha perso la vita da eroe.

L’autista che ha colpito e ucciso Nill si è fermato sulla scena, secondo i rapporti secondo cui non era intossicato da alcuna sostanza estranea e molto probabilmente semplicemente si era distratto sulla strada. Anche l’autista spericolato è stato portato d’urgenza in ospedale con lesioni e le indagini sono in corso.

Ma nulla può restituire la vita dell’eroico ex allenatore sportivo, che, dopo aver perso la moglie poco tempo fa, aveva trovato uno scopo nel suo lavoro per andare avanti.

“Era la persona più bella del mondo. Il suo lavoro gli ha permesso di trascorrere del tempo con i bambini. Papà amava i bambini”, ha detto il figlio del signor Bob, Bart.

Devi sempre stare molto attento quando guidi un veicolo, non c’è niente di più importante della vita di altri conducenti, passanti o lavoratori. Una semplice distrazione può essere fatale, porre fine ai sogni e alle illusioni di persone innocenti e lasciare un vuoto incolmabile da colmare.