Epatite acuta misteriosa in Italia: grave un bimbo di 3 anni di Prato

Dopo l’allarme in molti paesi d’Europa, come molti casi soprattutto nel Regno Unito, l’epatite acuta misteriosa anche in Italia desta preoccupazione. Soprattutto dopo che un bimbo di 3 anni di Prato è in gravi condizioni per aver contratto questo virus sconosciuto. Al momento si trova ricoverato al Bambino Gesù di Roma.

Il bimbo di 3 anni ricoverato all’ospedale Santo Stefano di Prato e trasferito con urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma potrebbe essere il primo caso in Italia di una forma acuta di epatite virale. Epatite la cui origine è ancora ampiamente sconosciuta.

Dopo il ricovero presso la struttura ospedaliera della città toscana, i medici avevano disposto il trasferimento al Meyer di Firenze. Ma nel pomeriggio di giovedì 21 aprile il piccolo ha raggiunto invece la capitale, dove verrà visitato. E si parla già di un possibile trapianto di fegato.

I medici dell’ospedale di Prato gli avevano diagnosticato una grave forma di epatite. E per questo avevano disposto il trasferimento a Firenze. Qui, però, i dottori hanno preferito fare riferimento all’ospedale pediatrico di Roma.

Il sospetto è quello che si tratti proprio della rara forma di epatite acuta e aggressiva che colpisce i piccoli con meno di 10 anni. Probabilmente di forma virale. Il caso è stato confermato anche dall’Asl Toscana Centro. Il trasferimento è stato obbligatorio visto che in Toscana non c’è un centro di trapianti pediatrici del fegato.

Epatite acuta misteriosa in Italia: 7 i possibili casi

Sono 7 i casi sospetti di epatite acuta misteriosa in Italia, dove si sta cerrcando di capire quale possa essere l’origine. Giuseppe Indolfi, responsabile della epatologia del Meyer spiega che i casi hanno caratteristiche simili a quelle descritte negli altri paesi. Il medico è anche coordinatore del gruppo fegato della Società europea di gastroenterologia.

I casi in Europa e in America continuano ad aumentare e i ricercatori cercano di comprendere quale possa essere la causa.