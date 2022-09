Equinozio d’autunno, la data non è il 21 settembre: ecco perché

L’estate è ormai alle porte e anche le recenti temperature lo dimostrano. Ormai di sera è necessario coprirsi per non avere freddo. D’altronde per i meteorologi l’autunno prende il via con il 1° di settembre.

Così non è però da un punto di vista astronomico che sancisce l’inizio dell’autunno con l’equinozio. Erroneamente siamo abituati a pensare che l’equinozio avviene ogni anno il giorno 21 del mese di settembre, ma non è così.

L’equinozio infatti non ha una data precisa e quest’anno non avverrà il 21. Ogni anno subisce dei cambiamenti e se nel 2021 era avvenuto il 22 di settembre, nel 2022 tarderà ancora di più. L’equinozio d’autunno 2022 cadrà il 23 settembre alle 3.03 ore italiane. Quindi ben due giorni la data tradizionale fissata al 21. Anche il prossimo anno cadrà il 23 settembre prima di tornare il 22 nel 2024.

Ma come mai non ha una data precisa? Giovanni Keplero nel 1600 scoprì che la Terra rallenta la sua rotazione quando si trova più lontana dal Sole, cosa che accade nel periodo estivo. Per questo l’equinozio non ha una data precisa, perché la rotazione non avviene sempre nello stesso modo.

Il termine equinozio deriva dal latino “aequĭnoctĭum” e significa che giorno e notte hanno la stessa durata: circa 12 ore di luce diurna e 12 ore di oscurità.

Con l’equinozio d’autunno nell’emisfero boreale sancisce la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Da quel giorno le giornate si accorciano sempre di più e inizia a far freddo fino all’arrivo del solstizio d’inverno a dicembre.

Nell’emisfero australe accade il contrario: finisce l’inverno e inizia la primavera. Bisognerà attendere poi il 20 marzo 2023 per vedere l’ingresso della primavera che sancirà il cambio di stagione: dall’inverno passeremo alla primavera con giornate più lunghe e calde.

Con l’arrivo dell’autunno ci sarà anche il passaggio dall’ora legale a quella solare. Le lancette l’ultima domenica del mese di ottobre andranno spostate un’ora indietro.