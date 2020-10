Un bambino si uccide utilizzando la pistola del padre. Purtroppo per il piccolo non c’è stato niente da fare. Era il giorno del suo compleanno e per la famiglia si è trasformata in vera e propria tragedia. Il bambino aveva solo 3 anni: davvero una notizia terribile.

Questa terribile notizia ci arriva dal Texas. A scoprire l’accaduto i famigliari del piccolo, che da un’altra stanza hanno sentito il colpo di pistola.

A Porter, una cittadina del Texas, a pochi chilometri dalla capitale Houston, un bambino di 3 anni festeggiava il suo compleanno con la famiglia e degli amici.

Gli adulti erano tutti ina stanza della casa, a giocare a carte, come ha raccontato lo sceriffo della Contea di Montgomery intervenuto dopo il terribile incidente con la pistola.

All’improvviso hanno sentito un colpo di pistola e si sono precipitati nella stanza dove c’era il bambino. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

Bambino si uccide con la pistola del padre: è morto sul colpo

Quando i famigliari e gli amici sono arrivati era già troppo tardi. Il bambino è morto sul colpo, per un proiettile che lui stesso ha sparato in direzione del suo petto. Inutili la corsa in ospedale e i soccorsi. Per lui non c’è stato più niente da fare.

Con tutta probabilità il colpo è partito in maniera accidentale. Il bambino di soli 3 anni ha trovato la pistola probabilmente del padre, lasciata incustodita e carica, e l’ha scambiata per un giocattolo. Si ipotizza anche che la pistola possa essere caduta dalla tasca di una delle persone presenti quel giorno a casa del bambino per il suo terzo compleanno.

Purtroppo episodi come questi negli USA, dove la vendita di armi non è praticamente regolamentata, sono all’ordine del giorno. Molte le tragedie analoghe che hanno per protagonisti innocenti. Riposa in pace piccolo angelo.