Era scomparso da 4 mesi, Massimo Lodeserto è stato trovato privo di vita in una cantina a Torino. La drammatica scoperta è avvenuta il 4 dicembre, l’uomo ha perso la vita per mano di qualcuno che si è accanito su di lui con un martello.

Il corpo senza vita di Massimo Lodeserto era nascosto nella cantina di una palazzo popolare. Era dato per disperso da 4 mesi. Le forze dell’ordine hanno subito dato il via alle indagini per il delitto del 58enne. Secondo le prime informazioni diffuse, è già stato fermato un uomo. Si tratta di un residente del palazzo popolare. Dopo alcuni sospetti, i Carabinieri hanno perquisito lo stabile e, grazie all’aiuto dei cani molecolari, addestrati al ritrovamento delle persone, hanno fatto la drammatica scoperta.

Tuttavia, sembrerebbe che quella cantina non sia di proprietà dell’uomo sotto accusa. La polizia scientifica sta effettuando tutti i rilievi necessari nel palazzo, al fine di far luce sul delitto e sul possibile movente.

Massimo aveva indosso gli stessi abiti del giorno della sua scomparsa. Non è ancora chiaro a quando risalga il decesso, ma il sospetto è che sia deceduto lo stesso giorno della sparizione. Il suo caso era finito anche nella trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli.

Il 30 agosto, la famiglia dell’uomo ne aveva denunciato la scomparsa. Il programma tv aveva raccontato la sua storia in diretta. Il 58enne viveva da solo, aveva rinunciato ad andare a trovare suo fratello per una prova di lavoro, che si era conclusa in modo positivo. Ma poi, non ha più risposto al telefono e nessuno l’ha più visto.

Dopo mesi di indagini, le forze dell’ordine sono arrivate a quel palazzo di Torino. Non ci sono ancora informazioni certe sull’identità dell’uomo arrestato, sui motivi del delitto o su quale rapporto avesse con la vittima. Saranno solo ulteriori indagini a far luce sulla verità.