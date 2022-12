Giorni durissimi per gli appassionati di ciclismo. Nella giornata di ieri, all’età di 89 anni, si è spento per sempre Ercole Baldini, vera leggenda delle due ruote, capace di vincere un Giro d’Italia, due titoli mondiali e un titolo olimpico.

Sono giorni davvero drammatici per il mondo dello sport italiano. Gli appassionati, soprattutto di ciclismo, hanno appreso con enorme tristezza le notizie delle scomparse di due grandissimi campioni.

Nel pomeriggio dello scorso 30 novembre, in un terrificante scontro stradale, ha infatti perso la vita Davide Rebellin. L’ex ciclista, che si era ritirato dall’attività agonistica solo lo scorso ottobre, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion.

Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe fermato a prestare soccorso e avrebbe fatto perdere le sue tracce.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, ma per il campione 51enne non c’era già più nulla da fare. Ora i Carabinieri stanno indagando in tutta la provincia di Vicenza, per rintracciare quanto prima il camionista pirata.

Diverse le circostanze in cui ha invece perso la vita Ercole Baldini. Lui di anni ne aveva 89 e se ne è andato per cause naturali.

Carriera di Ercole Baldini

Soprannominato “il treno di Forlì“, Ercole Baldini è riuscito a lasciare un segno indelebile nel mondo del ciclismo, nonostante la sua carriera non sia stata particolarmente lunga.

Iniziò a correre da giovanissimo all’inizio degli anni cinquanta, conquistando subito degli enormi successi. Nel 1954, ad esempio, a soli 21 anni stabili il record del mondo dell’ora, percorrendo ben 44,870 km.

Nel 1956, ancora da dilettante, conquistò il titolo mondiale dell’inseguimento, sfiorando anche il record del mondo. Sempre lo stesso anno, contro ogni aspettativa, vinse anche la medaglia d’oro olimpica ai giochi di Melbourne.

In tutto corse in sella alla sua bicicletta per circa 8 anni vincendo, oltre ai trofei precedentemente menzionati, un Grand Prix des Nations, che in quegli anni era l’equivalente di oggi del campionato mondiale a cronometro, un campionato italiano su pista, due campionati italiani su strada, un campionato del mondo su pista, un campionato mondiale su strada, un titolo olimpico in linea ed un Giro d’Italia.

Si ritirò nel 1964. Molto presto rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato. Voci parlavano di un ritiro forzato, dovuto alle instabili condizioni di salute. Problemi iniziati a seguito di un intervento per la rimozione dell’appendicite.