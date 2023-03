Lascia il marito e un figlio piccolo che dovrà crescere senza la sua mamma. Purtroppo Erica Calzavara, la mamma di 33 anni di Mogliano Veneto che aveva ricevuto una diagnosi di neoplasia, non ce l’ha fatta. Non ha mai perso le speranze. Anche poco prima dell’ultimo intervento, nel suo ultimo messaggio a chi le voleva bene, aveva scritto che presto sarebbe tornata per rispondere a tutti i messaggi di incoraggiamento.

Erica Calzavara ha creduto fino all’ultimo di potercela fare e tornare dal suo bimbo di 3 anni. Domenica sera aveva mandato un messaggio prima di sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico per tentare di fermare una neoplasia che le era stata diagnostica due anni fa.

Ciao a tutti avviso che da domani sarò poco reperibile…ma appena posso risponderò.

La donna, originaria di Mogliano Veneto, da qualche mese si era trasferita a Quinto. Nonostante la diagnosi, a maggio dell’anno scorso lei e il compagno Massimiliano si erano sposati, anche se la neoplasia era già a uno stadio avanzato.

Fino all’ultimo ha cercato di lottare anche per il suo bambino, Edoardo. Finché ha potuto ha lavorato come cassiera nel supermercato Eurospin di Mogliano. Poi nei giorni scorsi il ricovero a Padova per un’altra operazione. Lei sperava ancora di farcela, ma giovedì mattina il suo cuore si è fermato per sempre.

Addio ad Erica Calzavara: le parole di cordoglio del marito, che dovrà crescere da solo il piccolo Edoardo di soli 3 anni

Hai aspettato che venissimo a salutarti per andartene qualche minuto dopo. Ti ringrazio perché se sono questo uomo, questo papà è solo merito tuo! Abbiamo vissuto 17 anni stupendi, metà della nostra vita assieme, mai nessuno come te! In nostro figlio vivrà per sempre una parte di te. Non so sinceramente come farò senza di te, ma so che devo essere forte per continuare la vita che a te è stata negata. Ti amo tanto amore mio, ti amerò per sempre!

Amici, famigliari, conoscenti e tutta la comunità si stringe alla famiglia, in attesa di conoscere la data del funerale. L’ospedale, infatti, potrebbe chiedere l’autopsia sul suo corpo.