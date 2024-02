Esce dall'ospedale in evidente stato confusionale e scompare, si cerca Gabriela Popescu una ragazza di 27 anni con crisi di personalità

Sono giorni di grande ansia ed angoscia quelli che stanno vivendo i familiari di una ragazza di 27 anni, chiamata Gabriela Popescu. Di lei non si hanno più notizie, da quando si è allontanata dall’ospedale Amedeo di Savoia di Torino, in seguito ad una crisi di personalità.

La madre ed il fidanzato al momento si dicono davvero preoccupati, poiché sono ormai diversi giorni che non hanno più sue notizie. Nessuno sa bene dove è finita, anche se nell’ultimo avvistamento dicono di averla vista prendere un treno per Milano, ma non si sa se è arrivata a questa città.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa 27enne è avvenuto nella serata di sabato 17 febbraio. Precisamente nella sua abitazione, che si trova nella provincia di Torino. La madre nel suo appello al programma Chi l’ha Visto?, ha detto che aveva delle strane visioni ed aveva una crisi di personalità. Diceva di essere la Madonna.

La donna al programma di Rai3, ha detto che la mattina successiva ha telefonato all’ospedale, per avere sue notizie. Tuttavia, quando le hanno risposto, le hanno detto che l’avevano dimessa. Si è preoccupata, perché con sé non aveva né il telefono e nemmeno i documenti. Così si è recata ai Carabinieri, che dai primi accertamenti le hanno detto che era al nosocomio Amedeo di Savoia, di Torino.

L’ultimo avvistamento di Gabriela Popescu

CREDIT: CITIES IN 4K

La mamma grazie al suo medico curante, scopre che la figlia non voleva stare lì e che nella mattina di lunedì 19 febbraio, si era allontanata. Hanno subito denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine ed il suo ultimo avvistamento risale alla mattina di martedì 20 febbraio, quando dicono di averla vista prendere un treno diretto a Milano.

Da quel momento della ragazza nessuno ha più avuto notizie e tutti si dicono molto preoccupati per lei. Indossava una felpa azzurra con il cappuccio, pantaloni blu e scarpe da ginnastica bianche. Chi l’ha vista avrebbe notato una ferita sulla mano ed anche che era in evidente stato confusionale.

Le ricerche oltre che nella città di Torino, potrebbero estendersi anche Milano, visto ciò che hanno detto le ultime persone ad averla vista. Ora non bisogna far altro che attendere, con la speranza di poter avere buone notizie il prima possibile.