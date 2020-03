Esce di casa tutti i giorni nonostante la quarantena: “Se non vendo i miei cestini non posso mangiare” 88 anni, esce di casa tutti i giorni nonostante la quarantena, per vendere i suoi cestini: "Io so quant'è grave la situazione, ma non posso fare diversamente, se non vendo i miei cestini non posso mangiare" Eco la terribile situazione di molti anziani.

La diffusione del virus in oltre 120 paesi ha scatenato un’emergenza sanitaria senza precedenti, milioni di persone sono state costrette a rimanere confinate nelle loro case. Le autorità di ciascun paese hanno stabilito misure di fronte alla pandemia, in modo che la popolazione si limiti a circolare nelle strade solo per circostanze di estrema necessità.

Ma questa situazione non sta solo lasciando conseguenze devastanti nel settore sanitario e migliaia di perdite umane, ma ha anche causato una crisi economica che colpisce soprattutto i più vulnerabili. Ana María Reymundo, 88 anni, lavora come mercante informale nel centro storico della sua città, quando le è stato chiesto se conosceva le misure messe in atto dal presidente del suo paese, ha offerto una risposta straziante.

La donna di El Salvador ha assicurato che se non fosse andata a lavorare non avrebbe avuto modo di mangiare. Sfortunatamente, un settore importante del suo commercio dipende dalla popolazione per soddisfare i suoi bisogni di base come il cibo. “Non vorrei uscire al lavoro, ma io non ho una pensione. E come devo fare, se non esco a vendere non mangio”.

Domenica scorsa il presidente Nayib Bukele è apparso sui media per ordinare alle compagnie di mandare a casa il loro staff senior e le donne in gravidanza come misura contro COVID-19. “Devono andare a casa e restare lì, possono solo uscire per le cose strettamente necessarie “, ha detto il presidente.

Ana María assicura che capisce la situazione, ma non ha alcun aiuto. Lunedì scorso ha viaggiato da San Pedro Perulapán, dipartimento di Cuscatlán, al centro storico di San Salvador per vendere cestini di plastica. Questo è il percorso che percorre ogni giorno per trovare il proprio sostentamento attraverso la vendita di artigianato per le strade.

Questa è la realtà di molte persone anziane che non hanno un lavoro formale o non ricevono alcun tipo di aiuto. Sebbene il presidente abbia ordinato che gli anziani lavorino dalle loro case, alcuni, quelli che lavorano nel settore informale, non possono adattarsi a questa misura perché non avrebbero modo di nutrirsi.

“Queste sono misure necessarie, ma lo rendono anche impossibile per le persone che hanno 60 anni o più e che non hanno né un lavoro formale né una pensione. Devo andare al lavoro. Per me è obbligatorio uscire e cercare i miei clienti”, ha dichiarato Miguel Ángel Ramírez, un fotografo che si dedica al lavoro informale per sopravvivere.

Miguel Ángel Ramírez, 68 anni, ha aggiunto che il governo dovrebbe avere commissioni che aiutino le persone come lui che non hanno una pensione e che sono impedite dall’acquistare cibo o medicine.

“Posso obbedire all’ordine del presidente, ma chi mi lascerà un sacchetto di cibo, in modo che almeno copra i bisogni minimi per me e mia moglie, mi porteranno un sacchetto di cibo per nutrirmi? 21 giorni o più. Vogliamo prendere in considerazione le famiglie bisognose nel settore informale, le persone che devono lavorare per pagare i debiti”, ha aggiunto il fotografo.

Per Ana María e Miguel Ángel, è una situazione molto difficile , subiscono le conseguenze di un notevole calo delle loro vendite a causa della quarantena. Miguel Ángel afferma che in questo momento non esiste un evento in cui possa offrire i suoi servizi come fotografo.

Migliaia di persone sono state commosse dalla devastante realtà di queste persone anziane, esortano la popolazione a controllare quando escono per comprare cibo se trovano un uomo anziano che ha bisogno di aiuto.