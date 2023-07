Purtroppo per lui non c'è più stato niente da fare

Maurizio Di Quinzio era un escursionista di 68 anni che ha perso la vita cadendo in un canale, mentre stava camminando in montagna. Lo hanno cercato a lungo, sperando di poterlo ritrovare vivo. Ma l’escursionista romano era già deceduto quando i soccorritori lo hanno trovato. Era sulle montagne del Friuli Venezia Giulia.

Sabato 15 luglio sono iniziate le ricerche dell’escursionista romano di 68 anni. Nessuno aveva più sue notizie da ore. I famigliari avevano perso i contatti con lui, dopo che l’uomo era uscito per un’escursione in montagna, non facendo più rientro.

Le forze dell’ordine sono andate subito sulle sue tracce, percorrendo il sentiero del Cammino Celeste, tra Lusevera e Taipana, in provincia di Udine, che aveva deciso di intraprendere quel giorno. Doveva incontrarsi con un altro escursionista per andare a pranzo. Quando l’amico non lo ha visto arrivare ha subito chiamato i soccorsi.

L’uomo era esperto di montagna, era la sua passione. Quel giorno aveva preso un sentiero battuto, ma improvvisamente lo ha perso per poi cadere in un canale. La speranza era di ritrovarlo vivo, magari ferito, ma in vita.

Il suo corpo, però, è stato rinvenuto privo di vita sotto il sentiero 711, a quota 900 metri sul livello del mare. Quel tratto è tristemente famoso per altri incidenti che hanno coinvolti altri escursionisti.

Quando i soccorritori hanno individuato a distanza il corpo hanno subito capito che per lui non c’era niente da fare. Hanno recuperato il corpo e lo hanno trasferito nel vicino obitorio ospedaliero.

Le autorità giudiziarie dovranno decidere se disporre o meno l’autopsia sul corpo dell’escursionista romano di 68 anni che ha perso la vita sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Per i famigliari una terribile notizia, dopo ore di apprensione nelle quali hanno sempre sperato di poter ritrovare vivo Maurizio.