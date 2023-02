Un dramma assoluto quello che nella giornata di ieri ha colpito il mondo dello sport spagnolo, in particolare quello del ciclismo. La giovane campionessa delle due ruote, Estela Dominuguez, ha perso la vita dopo che un camion l’ha investita durante una sessione di allenamento. Suo padre Juan Carlos aveva indossato la maglia rosa al Giro d’Italia del 2002.

Un episodio che rimanda tristemente la memoria a quanto accaduto a Davide Rebellin lo scorso 30 novembre. Il campione, leggenda del ciclismo italiano, stava allenandosi per le strade del suo veneto quando un camion guidato da un uomo tedesco di 62 anni lo ha travolto in pieno.

Successivamente il conducente del mezzo pesante si era allontanato senza prestare soccorso, per poi fuggire e tornare in Germania. È stato rintracciato e fermato pochi giorni dopo.

Anche Estela aveva come Davide la passione ed un talento smisurato per il ciclismo. Anche lei come Davide stava facendo una sessione di allenamento tra le strade di casa sua, a Salamanca, in Spagna. E anche lei, come Davide, è stata travolta da un camion.

Aveva solo 19 anni e le si stava spalancando davanti un futuro stellare davanti, dopo che si era classificata settima al campionato nazionale giovanile di ciclocross.

Risultato, quello, che le era valso la convocazione per la competizione mondiale della categoria.

Purtroppo ogni tentativo di salvataggio è risultato vano. Troppo gravi i traumi riportati dalla giovane atleta.

Cordoglio per la morte di Estela Dominguez

La passione per il ciclismo, Estela Dominguez l’aveva ereditata dal papà Juan Carlos, leggenda delle due ruote spagnole.

Il ciclista nel 2002 aveva partecipato anche al Giro d’Italia, riuscendo a vincere la prima tappa e a vestire per un giorno la prestigiosa maglia rosa.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Alejandro Valverde, leggenda del ciclismo spagnolo, sul suo account di Twitter ha scritto:

Non ci sono parole che servano per qualcosa del genere. Tutto il mio affetto ai parenti e agli amici intimi di Estela Dominguez e in particolare a suo padre con cui ho condiviso la squadra nei miei primi anni.

Le autorità hanno aperto un’indagine per fare chiarezza su cause e dinamica del sinistro.