Non ce l’ha fatta Eva Ferrandi, la bimba di 6 anni che stava lottando per la sua vita all’ospedale di Verona. Purtroppo è morta a causa di una cisti colloide nel cervello. I suoi genitori, Davide e Alessia, sono sconvolti da quanto accaduto e nonostante il troppo dolore, hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Un gesto altruista, grazie al quale la piccola Eva salverà la vita di altri bambini.

Il calvario è iniziato lo scorso 17 aprile, quando la bimba di 6 anni ha iniziato ad accusare un malore improvviso. Immediatamente, i suoi genitori l’hanno portata all’ospedale di Verona.

Una volta arrivata alla struttura sanitaria, i medici l’hanno sottoposta a tutti gli esami necessari e dopo la Tac, hanno rilevato un liquido nel cervello.

Vista la situazione preoccupante, è stato deciso di trasferirla al Borgo Trento di Verona, dove il team medico si è occupato di sottoporla ad un intervento chirurgico e dove è stata poi ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Purtroppo, l’ospedale ha fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma la piccola Eva Ferrandi non è riuscita a vincere la sua battaglia. È morta nella notte tra lunedì e martedì.

Eravamo d’accordo che, nel caso in cui non ci fosse stato più nulla da fare, avremmo donato gli organi di Eva, per dare a qualche altro genitore la speranza per il proprio figlio.