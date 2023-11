Continuano le indagini per torvare Filippo e Giulia, gli ex fidanzati che hanno fatto perdere le loro tracce. L'auto di lui è stata vista a Pordenone. Ma di lei non si hanno notizie

Dopo l’appello dei genitori degli ex fidanzati scomparsi nel nulla ormai da giorni, continuano ad arrivare le segnalazioni di avvistamenti della macchina del ragazzo. L’auto di Filippo è stata filmata infatti intorno a Pordenone. Ma mentre di lui ci sono delle tracce, non ce ne sarebbero di Giulia. E si teme ora per la vita dei due giovanissimi.

Filippo ha una Fiat Grande Punto nera. Dopo ore di immobilità, ora l’auto si sarebbe rimessa in movimento. Domenica era stata avvistata nell’Alto Bellunese. Poi qualcuno ha segnalato la presenza del mezzo a Pordenone, con dettagli più precisi sul suo passaggio.

Secondo quanto si apprende, infatti, l’auto avrebbe raggiunto la città friulana nel pomeriggio di martedì 14 novembre 2023 la zona della stazione ferroviaria, intorno alle 5 del mattino. Dieci minuti dopo, invece, avrebbe raggiunto la città di Fiume Veneto.

Dopo queste segnalazioni, non ce ne sono state altre. Però queste indicazioni sono altamente precise e fanno ben sperare che i due giovani siano ancora in vita. I famigliari di Giulia e di Filippo continuano a credere che stanno bene.

Ci sono, però, degli elementi che preoccupano gli inquirenti. I passaggi di Pordenone sono certi, ma non altrettanto quelli tra Sacile e la Pedemontana pordenonese. I Carabinieri di Venezia erano anche pronti a usare un elicottero dei vigili del fuoco, ma era l’auto sbagliata quella della segnalazione.

Continuano le segnalazioni di avvistamento dell’auto su cui viaggerebbero gli ex fidanzati scomparsi

Gli inquirenti stanno seguendo gli spostamenti dell’auto grazie ai dati certi delle telecamere di sicurezza che si trovano in strada e alle segnalazioni non sempre altrettanto certe. Al momento il percorso compiuto non ha una logica o una meta.

L’auto sta girovagando per le strade del Nordest, che riporta sempre negli stessi luoghi, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Alto Adige. Gli ultimi avvistamenti riguardano la città di Pordenone e Fiume Veneto: si staranno dirigendo verso l’Austria?