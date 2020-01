Ex insegnante in pensione trovata morta in casa dopo 3 mesi La donna aveva 55 anni ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro di Bergamo tre mesi dopo il suo decesso.

Si chiamava Maria Rosa Cortinovis, ex insegnante in pensione trovata morta in casa dopo 3 mesi.

La donna aveva 55 anni ed è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel centro di Bergamo tre mesi dopo il suo decesso. Era un’ insegnante in pensione ed aveva deciso di vivere in solitudine dopo aver subito un lutto.

Secondo le informazioni che emergono in queste ore, la donna è morta a causa di un malore improvviso e nessuno dei suoi vicini se n’è accorto.

Mariarosa Cortinovis, ex insegnante di 55 anni, è l’ultima vittima di quelli che vengono definiti i drammi della solitudine.

La donna è morta da sola in casa senza che nessuno dei suoi vicini de ne accorgesse. Questa triste vicenda è stata riportata dal giornale locale L’Eco di Bergamo che ha fornito ulteriori dettagli.

Pare che la donna recentemente abbia subito un lutto in famiglia ed aveva deciso di isolarsi da tutto e da tutti e si era chiusa in se stessa rifiutando persino l’aiuto e la compagnia dei suoi parenti e dei suoi vicini di casa.

È stata trovata morta proprio all’interno della sua abitazione al civico 4 di via Palma il Vecchio. La sua morte è avvenuta per cause naturali dopo un malore.

La cosa strana è che, nonostante la donna vivesse in solitudine, nessuno dei tanti inquilini che abitano nel palazzo (circa una cinquantina di famiglie ospitate), si sia accorto del prolungato silenzio e assenza di Maria Rosa. Solo dopo quasi tre mesi quando i parenti, non avendo più sue notizie e non riuscendo nemmeno a mettersi in contatto con lei neanche attraverso i vicini, si sono rivolti alle forze dell’ordine.

Così si è scoperto il dramma. Gli agenti hanno forzato la porta d’ingresso e hanno trovato il suo cadavere sul letto. La triste scoperta risale allo scorso 19 dicembre ma questa vicenda è stata resa nota soltanto in questi giorni. I funerali di Maria Rosa si sono già svolti e la donna è sepolta al cimitero di Bergamo.